Rebecca Lăzărescu, fosta iubită a lui Vlad Pascu, terorizată și hărțuită de un bărbat de 50 de ani. „L-a cunoscut prin părinți!” Tânăra a cerut ordin de protecție

Rebecca Lăzărescu se află din nou în centrul atenției, de această dată nu pentru scandaluri sau relații controversate, ci ca victimă într-un caz de hărțuire care a ajuns în fața instanței. De această dată, tânăra nu este acuzată, ci victima unei hărțuiri persistente, care a determinat-o să ceară ajutorul autorităților.

Rebecca a depus o cerere de ordin de protecție împotriva unui bărbat de aproximativ 50 de ani, despre care susține că o urmărește și o amenință de mai bine de șase luni.

Când a început coșmarul Rebeccăi

Conform declarațiilor unei prietene apropiate, Rebecca l-a cunoscut pe bărbat în noaptea de Anul Nou, prin intermediul părinților săi. „Ei se cunoșteau prin prisma familiei Rebeccăi. S-au cunoscut la Revelion. Ea, prin părinți, l-a cunoscut pe el, deci teoretic ar fi trebuit să fie sigur, dar uite că nu a fost așa”, a povestit aceasta pentru cancan.ro. La început, bărbatul nu a dat semne de comportament nepotrivit, cerându-i doar numărul de telefon. Însă, în scurt timp, lucrurile au luat o turnură îngrijorătoare.

De la mesaje de dragoste la amenințări directe

După ce a fost refuzat, bărbatul a început să o bombardeze pe Rebecca cu mesaje insistente, declarându-și sentimentele și încercând să o convingă să iasă cu el. „El s-a dat la ea, i-a trimis tot felul de mesaje, de dragoste. Le-am văzut! Îi spunea că o place, să fie împreună, era un tip foarte agasant. O tot suna, o tot căuta”, a mai spus prietena tinerei. Situația a escaladat în momentul în care Rebecca l-a respins categoric, iar bărbatul a început să o amenințe, trimițându-i mesaje vocale și prezentându-se neinvitat la locuința părinților ei.

Un avertisment care a declanșat furia

Tânăra a încercat să-și protejeze o prietenă, avertizând-o să se ferească de acest individ. Gestul a fost interpretat de bărbat ca o ofensă, iar reacția lui a fost una violentă, verbal și psihologic. „Când a aflat asta, a început iar să o amenințe prin mesaje vocale, îi spunea că o face de râs, că are el grijă de ea. Erau niște mesaje psihologice, încerca să o intimideze”, a mai declarat prietena Rebeccăi, pentru aceeași sursă.

Rebecca, însoțită de părinți în fața judecătorilor

În cele din urmă, Rebecca Lăzărescu a decis să apeleze la instanță. Însoțită de părinți, s-a prezentat în sala de judecată pentru a cere un ordin de protecție împotriva bărbatului care o hărțuiește. „Rebecca este speriată, dar și-a luat măsuri de protecție. Și părinții ei s-au speriat când au văzut că o caută și la casa lor. Au pledat ca martori în proces, din câte știu”, a mai spus prietena acesteia.

Cazul este în prezent analizat de autorități, iar instanța urmează să decidă dacă va emite ordinul de protecție solicitat. Între timp, Rebecca și familia sa speră ca justiția să intervină pentru a opri acest coșmar care durează de luni de zile.

