Ștefania Szabo a fost înmormântată. Ce mesaj a transmis fratele doctoriței de 37 de ani

Ștefania Szabo, doctorița de 37 de ani, care a decedat la camera de gardă a Spitalului Județean din Buzău, a fost înmormântată sâmbătă, 1 noiembrie, la Cimitirul Tudor Vladimirescu din București.Fratele ei a făcut un apel public înainte de funeralii.
Familia și prietenii au condus-o pe ultimul drum, în cadrul unei ceremonii intime, fără prea mulți participanți.
Mesajul transmis de fratele Ștefaniei Szabo înainte de înmormântare
În timp ce așteaptă raportul toxicologic din partea specialiștilor, pentru a elucida cauza morții surorii sale, fratele doctoriței Ștefania Szabo a transmis un mesaj, chiar înainte de a o conduce pe ultimul drum. El a făcut apel la înțelegere, solicitând ca presa să nu transforme înmormântarea surorii sale într-un “spectacol public”.
„Oficierea slujbei de înmormântare va avea loc pe 01.11.2025, în jurul orei 11:00, la Biserica Bălăneanu, iar înhumarea va avea loc la Cimitirul Tudor Vladimirescu, situat pe soseaua Antiaeriana din sector 5, București.
Împrejurarea ca regretata noastră fiică și soră a fost o persoană publică, explicând astfel mediatizarea tragicului eveniment al morții sale nu justifică transformarea funerariilor într-un prilej de interes și spectacol public. Tema decesului constituie subiectul de presa – în masura în care mass-media va considera ca subzistă un interes public în acest sens – și nicidecum funerariile religioase, care sunt destinate doar familiei, prietenilor apropiați și colegilor care doresc să participle”, a transmis Octav Szabo, pe o rețea de socializare.
Medicii legiști au ajuns la concluzia că tânăra doctoriță a murit la scurt timp după ce a consultat un pacient, însă a fost găsită câteva ore mai târziu.
Conform știrileprotv.ro, un coleg al doctoriței ar fi spus la audieri că înainte de tragedie ar fi luat din farmacia spitalului o fiolă de anestezic puternic, fără să treacă asta în acte, iar fiola ar fi ajuns la Ştefania Szabo. Raportul toxicologic urmează să fie finalizat.
