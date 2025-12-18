Rodica Stănoiu, înmormântată din nou după autopsie. Cine a preluat trupul neînsuflețit de la INML

Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost ridicat de la Institutul de Medicină Legală și este îngropat din nou, după autopsie. Oamenii legii au dispus deshumarea fostului ministru al Justiției după ancheta privind condițiile suspecte în care a murit.

Rodica Stănoiu, înmormântată din nou

Trupul Rodicăi Stănoiu este înmormântat încă o dată, după efectuarea autopsiei. La IML au fost prezenți nepoata femeii, care s-a ocupat de toate procedurile legale pentru a ridica corpul, dar și partenerul acesteia, care a așteptat în mașină.

Firma de pompe funebre a preluat trupul neînsuflețit după finalizarea formalităților.

Rodica Stănoiu a fost înmormântată din nou la cimitirul Izvorul Nou. La groapa unde va fi reînhumat trupul ei s-a aflat nepoata ei și cel care i-a fost partener fostei demnitare.

Reînhumarea a venit după ce s-a efectuat necropsia, după investigațiile legate de moartea fostului ministru.

Conform autopsiei, decesul a intervenit după un stop-cardio-respirator, cu antecedente de infarct miocardic, iar comorbiditățile, printre care diabet zahăr și ateromatoză, au contribuit la deces.

Duminică, procurorii au deschis un dosar privind moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu, așa că luni, 15 decembrie, s-a dispus deshumarea trupului acesteia pentru a se efectua necropsia.

Măsura s-a dispus după ce apropiații au făcut sesizări și au reclamat că aceasta a murit fără să i se facă autopsie.

Rodica Stănoiu a fost ministră a Justiției în Guvernul Adrian Năstase și a murit pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani.

Avea o relație cu un bărbat mai tânăr cu 50 de ani decât ea

Rodica Stănoiu avea o relație cu un bărbat mai tânăr cu 50 de ani decât ea. După deschiderea dosarului, au fost audiați mai multe persoane, inclusiv partenerul de viață al acesteia, dar și șoferul și bucătăreasa.

Au fost voci care au spus că Rodica Stănoiu era „vrăjită” de partener și că nu i s-ar mai fi permis să ia legătura telefonică cu apropiații. Mai mult, s-a zvonit că aceasta era înfometată de către actualul partener. Ultima apariție a fostului ministru a fost la înmormântarea lui Ion Iliescu, când Rodica Stănoiu a apărut vizibil slăbită.

Partenerul acesteia nu a comentat nimic după izbucnirea întregului scandal în presă.

„Nu doresc să comentez pe seama acestor lucruri. Lăsăm justiţia să îşi facă treaba. Sunt sigur că o va face negreşit”, a declarat Marius Calotă, partenerul Rodicăi Stănoiu.

