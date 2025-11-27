  MENIU  
Jackson Browne a anunțat decesul fiului său, Ethan. Actorul avea 52 de ani

Jackson Browne a anunțat decesul fiului său, Ethan. Actorul avea 52 de ani

Oana Savin
.

Jackson Browne, celebrul cântăreț american, a anunțat cu tristețe decesul fiului său, Ethan Browne, la vârsta de 52 de ani. Ethan, model și actor, a fost găsit fără suflare în casa sa, pe 25 noiembrie 2025.

Ethan Browne a murit la 52 de ani

Într-o declarație emoționantă postată pe Facebook, Jackson Browne a împărtășit vestea tristă a trecerii în neființă a fiului său, Ethan.

„Cu profundă durere anunțăm că în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, Ethan Browne, fiul lui Jackson Browne și al lui Phyllis Major, a fost găsit inconștient în casa sa și a decedat”, se arată în mesajul publicat în mediul online, de celebrul cântăreț și citat de People.

Familia a solicitat respect și intimitate în această perioadă dificilă.

Ethan Browne a urmat calea artistică, devenind actor și model. El a apărut în filmul „Raising Helen” din 2004, alături de Kate Hudson. Cariera sa în modelling a inclus campanii pentru designeri renumiți precum Isaac Mizrahi.

Producătorul Mark Ronson l-a descris pe Ethan în memoriile sale ca având „pomeți ascuțiți” moșteniți de la mama sa și „ochi pătrunzători” ca ai tatălui său. Aceste trăsături l-au ajutat să se remarce în industria modei.

Cine a fost Ethan Browne

Jackson Browne a vorbit adesea despre relația sa apropiată cu Ethan. Într-un interviu din 2021 pentru Route Magazine, artistul a mărturisit: „Aveam doar două lucruri pe care speram să le pot îmbina: să fiu compozitor și tată”.

În 2022, într-un interviu pentru Tru Rock Revival, Jackson și-a lăudat fiul pentru calitățile sale parentale: „Ethan este un tată minunat. Este un fiu grozav, un bărbat deosebit. Îmi place să-l văd cu copiii lui. Când îl văd în filme, la prezentări de modă, cu fiica lui, și fiind un tată atât de bun, mă face foarte mândru”.

Ethan Browne s-a născut din relația lui Jackson Browne cu Phyllis Major. Din păcate, Major s-a sinucis în 1976, când Ethan era doar un copil. Această tragedie l-a determinat pe Jackson să se concentreze și mai mult asupra rolului său de tată.

În 1974, la câteva săptămâni după nașterea lui Ethan, tatăl și fiul au apărut împreună pe coperta revistei Rolling Stone, într-o imagine emoționantă care surprindea legătura lor puternică.

Pe lângă cariera în actorie și modelling, Ethan a fost și fondatorul Spinside Records, o divizie a casei de discuri independente a tatălui său, Inside Recordings. Astfel, el a continuat tradiția muzicală a familiei într-un mod unic.

Sursă foto: Profimedia

