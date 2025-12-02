Nicola Pietrangeli, legenda tenisului italian, a murit la 92 de ani

Lumea sportului este în doliu. Nicola Pietrangeli, legendă a tenisului italian, s-a stins din viață la 92 de ani. Dublu câștigător la Roland Garros, el lasă în urmă un palmares impresionant.

Nicola Pietrangeli, dublu campion Roland Garros, s-a stins din viață

Lumea sportului este în doliu după ce o legendă a tenisului italian s-a stins din viață luni, 1 decembrie 2025. Nicola Pietrangeli, dublu câștigător al turneului Roland Garros, a decedat la vârsta de 92 de ani, lăsând în urmă o moștenire impresionantă în sportul alb. Anunțul trist al decesului a fost făcut de ATP Roma.

„Moștenirea sa va dăinui pentru totdeauna în istoria sportului nostru, în memoria turneului nostru și în stadionul care poartă cu mândrie numele său”, a transmis ATP Roma.

Decesul lui Pietrangeli a provocat o undă de șoc în lumea tenisului. Rafael Nadal a transmis un mesaj emoționant: „Am aflat trista veste a plecării dintre noi a unei mari figuri a tenisului italian și mondial. Condoleanțele mele familiei sale, fiului său, Filippo și întregii familii tenisului italian. Odihnește-te în pace, Nicola”.

Federația Italiană de Tenis a adăugat: „Tenisul italian îşi plânge simbolul. Singurul italian inclus în Hall of Fame, Nicola Pietrangeli, a murit la vârsta de 92 de ani”.

Citește și: Cine este misterioasa doamnă cu pălărie galbenă. A stat în prima linie la Parada Militară de 1 Decembrie și a dat mâna cu Traian Băsescu

Citește și: Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova”, bătut de oamenii din mulțime. A depus plângere la poliție

Un model pentru generațiile viitoare

Nicola Pietrangeli și-a început cariera în tenis în 1946, debutând pe scena internațională la Openul Italiei din 1952. De-a lungul carierei sale, a cucerit 48 de titluri la simplu și a reprezentat Italia în Cupa Davis timp de aproape două decenii. Punctul culminant al carierei sale a fost reprezentat de cele două victorii la Roland Garros, în 1959 și 1960.

Contribuția lui Pietrangeli la dezvoltarea tenisului italian și mondial este incontestabilă. Deși cauza exactă a decesului nu a fost dezvăluită, se știa că starea sa de sănătate se deteriorase în ultima perioadă, suferind o fractură de șold anul trecut.

Citește și: Cine este Vlad Gheorghe, candidat independent la Primăria București la alegerile din 7 decembrie 2025. Își dorește să elimine sectoarele și județul Iflov

Citește și: Ilie Bolojan, anunț după demisia lui Ionuț Moșteanu. Cine preia Ministerul Apărării Naționale

Nicola Pietrangeli rămâne un exemplu de dedicare și excelență în sport. Performanțele sale excepționale, inclusiv cele patru finale de simplu masculin la Roland Garros, vor continua să inspire tinerii jucători de tenis.

Lumea tenisului își ia rămas bun de la o adevărată legendă, un sportiv care a marcat profund istoria acestui sport și care va rămâne mereu în memoria iubitorilor de tenis din întreaga lume.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News