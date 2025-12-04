Mihai Stănescu a murit la 48 de ani. Jurnalistul era fiul actriței Ilinca Tomoroveanu. Mesajele sfâșietoare ale apropiaților: „Oriunde ai fi, rămâi jumătatea mea”

Mihai Stănescu, jurnalist cunoscut pentru activitatea sa la Alpha TV și fiul regretatei actrițe Ilinca Tomoroveanu, a murit la vârsta de 48 de ani. Vestea tragică a fost confirmată de soția sa, Florentina Stănescu, printr-un mesaj emoționant pe rețelele social.

Jurnalistul Mihai Stănescu a murit la 48 de ani

Mihai Stănescu a lăsat un gol imens în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut. Mai mulți colegi și prieteni din lumea televiziunii și teatrului au transmis mesaje de condoleanțe după decesul lui. Jurnalistul era fiul regretatei actrițe Ilinca Tomoroveanu și era cunoscut pentru activitatea sa la Alpha TV.

„Oriunde ai fi, rămâi jumătatea mea. Îți mulțumesc pentru tot, te iubesc! Dumnezeu te-a luat prea repede…”, a scris soția jurnalistului, Florentina Stănescu. Ea a inclus și un fragment dintr-un text de Henry Scott Holland, care reflectă durerea și speranța de regăsire într-o altă lume.

Un ultim rămas bun pentru Mihai Stănescu

Mihai Stănescu a fost înmormântat pe 4 decembrie, la cimitirul Sfânta Vineri, a transmis soția lui. Înainte de această zi, trupul său a fost depus la Biserica Izvorul Tămăduirii Mavrogheni, unde a avut loc o slujbă religioasă.

„Dragii noștri, știu că v-am șocat, vă închipuiți cum suntem noi. Vă rog să mă iertați dacă nu v-am putut răspunde, dar am văzut și citit tot ce ați scris voi”, a transmis Florentina Stănescu. Ea a explicat că, din cauza formalităților, a trebuit să se ocupe personal de organizarea ceremoniei. „Mă înclin, vă mulțumim tuturor!”, a adăugat aceasta, exprimând recunoștința pentru sprijinul primit de la prieteni și cunoscuți.

Mesaje emoționante din partea colegilor și prietenilor

Tragedia a șocat apropiații lui Mihai Stănescu, care și-au exprimat durerea și admirația pentru acesta. Colegi din televiziune și teatru au împărtășit amintiri valoroase despre momentele petrecute împreună. Un fost coleg a rememorat prima sa filmare la Teatrul Național, unde Mihai era reporter, iar mama sa, Ilinca Tomoroveanu, ocupa funcția de directoare adjunctă.

„Prima mea filmare a fost cu el, iar vestea plecării lui dintre noi m-a lovit altfel: nu doar ca pe un coleg, ci ca pe o parte din începuturile mele”, a declarat acesta. „Drum lin, Mihai. Și mulțumesc pentru tot ce ai reprezentat atunci, fără să știi”, a adăugat el, subliniind impactul pe care Mihai l-a avut asupra carierei sale.

O viață dedicată jurnalismului și oamenilor

Mihai Stănescu a fost apreciat nu doar pentru profesionalismul său, ci și pentru natura sa caldă și generoasă. Mulți dintre cei care l-au cunoscut au vorbit despre legăturile strânse pe care le-au avut cu acesta și despre momentele frumoase petrecute împreună.

Un prieten apropiat a scris: „Lumină pentru un om luminos… Rămas bun, Mihai Stănescu! Rămâne pe când ne vom revedea Dincolo!”. Aceste mesaje reflectă respectul și dragostea pe care cei din jur le-au avut pentru Mihai.

