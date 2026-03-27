Cum vrea ANRE să scadă facturile românilor. Alerte pe telefon dacă depășești consumul estimat

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei vrea să implementeze un mecanism care să avertizeze consumatorii atunci când se apropie de plafonul de consum prevăzut în contract. Mai exact, românii vor primi o alertă pe telefon dacă au ajuns la 80% din consumul de electricitate stipulat în contract.

Alertă pentru românii care ajung la 80% din consumul estimat în contract

George Niculescu, președintele ANRE, a vorbit despre mecanismul la care se lucrează și care va alerta românii că sunt la 80% din consumul prevăzut în contract.

La momentul încheierii unui contract pentru furnizarea de electricitate, consumatorul oferă o cifră estimativă de consum în baza căreia se transmit facturi (atunci când consumatorul nu oferă indexul la timp).

Acum, ANRE lucrează la un sistem prin care clienții să primească notificarea la atingerea a 80% din convenția de consum, fie prin SMS, e-mail sau aplicațiile furnizorilor.

Mecanismul este gândit astfel încât consumatorii să poată reduce rapid consumul sau să îs mute în intervale cu tarife mai mici, acolo unde se poate acest lucru, pentru a nu plăti facturi uriașe.

Acest lucru este posibil doar dacă un consumator are contor inteligent.

Totuși, gradul scăzut de digitalizare este un obstacol foarte mare. Din cele aproximativ 10 milioane de locuri de consum, doar 3,5 milioane dispun de contoare inteligente, care pot să transmită date în timp real.

Ce spune șeful ANRE

George Niculescu a vorbit despre inițiativa ANRE care are ca obiectiv creșterea controlului asupra consumului. Totuși, pentru a putea implementa măsura, este nevoie de mai multe contoare inteligente.

„Lucrăm la o modificare, ne dorim ca furnizorii să anunțe consumatorii atunci când consumul de energie se apropie de 80% din convenția de consum.”

Practic, consumatorii vor putea primi notificări (SMS, e-mail sau în aplicație), similar serviciilor de telecom, atunci când se apropie de limita de consum stabilită prin contract.

Măsura are ca obiectiv:

creșterea controlului asupra consumului



evitarea costurilor neprevăzute



decizii informate privind optimizarea consumului

Un element esențial pentru implementare rămâne extinderea contoarelor inteligente: în prezent, din aproximativ 10 milioane de utilizatori, doar 3,5 milioane (≈35%) beneficiază de astfel de echipamente, cu diferențe semnificative între operatori. „Procentul este mic, iar decalajele între operatorii de distribuție semnificative. Un operator are 69% (contoare inteligente instalate – nr.r), alții sunt la 32-36%, iar unul foarte mare, doar 14%. Trebuie să devină o prioritate pentru operatori, fără ele nu putem să vorbim de optimizarea consumului, nu putem vorbi de contracte de tarifare orare diferențiate, pentru optimizarea consumului în funcție de prețul orar”, a declarat președintele ANRE.

ANRE continuă să dezvolte instrumente moderne pentru o piață transparentă, eficientă și orientată către consumator”, conform ANRE.

Inițiativa vine într-un moment dificil pentru consumatorii de electricitate din Europa, în care prețurile sunt volatile.

Conform TVR Info, o gospodărie din România obișnuită consumă între 100 și 300 kWH lunar, iar depășirea acestor praguri poate duce la facturi mai mari cu 20-30%

Urmărește-ne pe Google News