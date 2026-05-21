Angelina Pivarnick, vedeta din „Jersey Shore Family Reunion”, este însărcinată. „Nu am crezut că sunt capabilă, dar, uau!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Angelina Pivarnick, faimoasa vedetă din „Jersey Shore Family Reunion”, a aflat în direct, în fața camerelor de filmat, că va deveni mamă pentru prima dată.

Ajunsă la vârsta de 39 de ani, vedeta își prezentase deschis problemele legate de fertilitate în cadrul emisiunii, motiv pentru care vestea unei sarcini apărute pe cale naturală a fost primită ca un adevărat miracol, dar și ca un subiect intens dezbătut de telespectatori.

Lacrimi și șoc în culise: „Nu are cum să se fi întâmplat natural”

Momentul în care testul a arătat cele două liniuțe a fost surprins în detaliu în timpul unui episod difuzat recent. Angelina a fost însoțită la baie de colega ei de platou, Sammi „Sweetheart” Giancola, care a izbucnit în lacrimi în momentul în care a văzut rezultatul pozitiv. Starea de șoc a viitoarei mămici a fost una autentică, ea recunoscând că își pierduse speranța de a concepe atât de ușor.

„Nu are cum să se fi întâmplat pe cale naturală. Acum nu mai este nevoie de niciun donator de spermă. Nu am crezut că sunt capabilă să rămân însărcinată, dar, uau, sunt… însărcinată”, a reacționat Angelina Pivarnick, privind neîncrezătoare testul de sarcină.

Vedeta a continuat șirul mărturisirilor emoționante, privind această oportunitate ca pe un nou început în viața sa: „Acesta ar putea fi un lucru minunat. Ar putea fi povestea mea de basm, drumul meu, bebelușul meu.”

Citeşte şi: De ce nu a mers, de fapt, Petrișor Ruge la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Unde a fost surprins în acea zi

Citeşte şi: Familia Clejanilor a pierdut zeci de mii de euro din cauza scandalului lui Fulgy. Dezvăluiri despre necazul artiștilor: „Să o numim țeapă, dar nu e chiar țeapă”

Citeşte și: Detaliul neștiut de la nunta Andreei Bălan. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise, la miezul nopții, fără să știe invitații. „Lumea nu și-a dat seama!”

Anunțul oficial pe internet și apelul către tatăl misterios

Imediat ce imaginile au rulat pe micile ecrane, Angelina nu a mai ascuns secretul și a confirmat totul pe platformele sociale, acolo unde a ținut să îi mulțumească din suflet colegei sale pentru sprijinul moral oferit în acele minute de panică și fericire amestecate. În cadrul aceluiași episod, ea a fost filmată în timp ce își suna partenerul pentru a-i da marea veste.

„Am niște vești pentru tine. Sunt oficial, cu siguranță însărcinată – vom avea un copil”, i-a transmis ea la telefon tatălui copilului ei nenăscut.

Ulterior, pe pagina sa de pe platforma X, artista a scris entuziasmată în fața comunității sale: „Sunt însărcinată! Oameni buni, secretul a ieșit la iveală! Sunt însărcinată. Îi sunt recunoscătoare lui Sammi pentru că a fost alături de mine când am aflat.”

Cine este tatăl copilului?

Așa cum era de așteptat, anunțul a declanșat și o serie de controverse și speculații printre fani. În premierele anterioare ale sezonului, Angelina glumise cu colegii ei de emisiune, spunându-le că se întâlnește cu mai mulți bărbați în același timp și că are de unde alege, menționând chiar că păstrează o fiolă cu spermă în frigider în caz de urgență.

În acest context plin de speculații, colegii de platou au simțit nevoia să facă precizări publice pentru a nu lăsa loc de interpretări greșite în presă. Vinny Guadagnino, unul dintre partenerii săi de emisiune care anterior se oferise în glumă să o ajute să devină mamă, a reacționat imediat pe rețelele de socializare, dorind să pună capăt bârfelor.

„Copilul nu este al meu”, a scris scurt și hotărât Vinny pe platforma X, eliminându-se singur de pe lista posibililor tătici și lăsând fanii să dezbată în continuare identitatea bărbatului cu care Angelina va întemeia o familie.

Foto – Inatagram

Urmărește-ne pe Google News