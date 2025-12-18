Catinca Roman critică rudele și apropiații Rodicăi Stănoiu că nu i-au fost alături înainte de moarte: „Se scandalizează, dar de ce nu au făcut ceva în timpul vieții?”

Catinca Roman, sora Oanei Roman, a abordat subiectul delicat al morții Rodicăi Stănoiu în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, în care a fost invitată recent. Circumstanțele producerii decesului fostei ministre a Justiției sunt în prezent anchetate de autorități.

Catinca Roman critică familia și apropiații Rodicăi Stănoiu că nu i-au fost alături înainte de moarte

Moartea Rodicăi Stănoiu, fostă ministră a Justiției, a generat multe întrebări în rândul celor care o cunoșteau și apreciau, dar nu numai.

Fosta demnitară a murit pe 3 decembrie, la scurt timp după externarea din spital, care s-ar fi petrecut „cu scandal și pe semnătura” partenerului ei cu 53 de ani mai tânăr decât ea, susțin surse din anturajul lui Stănoiu.

Catinca Roman este de părere că nu se poate pronunța asupra subiectului morții Rodicăi Stănoiu, având în vedere că nu cunoaște suficient de multe lucruri despre viața personală a fostei demnitare.

„E foarte complicat de discutat așa un subiect pentru că fiecare are dreptul la viața intimă și la deciziile proprii. Acum nouă ne lipsesc foarte multe date și despre cum era doamna din punct de vedere psihologic și tot contextul”, a declarat Catinca Roman, în emisiunea „Exclusiv VIP”, potrivit Kfetele.ro.

„Rudele vin după moarte, se scandalizează, dar de ce nu au făcut ceva în timpul vieții?”

Totuși, Catinca a subliniat că astfel de situații nu sunt o noutate și că, deseori, rudele reacționează abia după deces.

„Pe de altă parte, nu e prima dată când se întâmplă. Rudele vin după moarte, se scandalizează, dar de ce nu au făcut ceva în timpul vieții? Toată lumea se agită după deces când, dacă doamna era într-o situație de vulnerabilitate psihică, eu cred că e imposibil să nu vezi așa ceva, ca rudă, ca prieten. Până și faptul că s-a izolat de rude și de prieteni trebuia să ridice un semn de întrebare”, a mai spus Catinca.

În continuare, Catinca Roman a vorbit despre cuplurile în care între parteneri există diferențe foarte mari de vârstă. Catinca a mărturisit că și ea a avut parteneri mai tineri, dar că o diferență de vârstă de 50 de ani i se pare exagerată.

„Apropo de legătura lor, deși eu am avut toată viața parteneri mai tineri, 50 de ani mi se pare un pic exagerat. Nu zic că nu există, există”, a spus.

