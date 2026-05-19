Legendarul Geovani Silva, fotbalist de geniu în Epoca de Aur a Braziliei, a murit la 62 de ani

Lumea fotbalului este în stare de șoc după vestea tragică venită din Brazilia. Fostul internațional Geovani Silva, considerat unul dintre cei mai eleganți și talentați mijlocași ai generației sale, s-a stins din viață la vârsta de 62 de ani.

Fostului sportiv i s-a făcut rău brusc în primele ore ale dimineții de luni și a fost transportat de urgență la un spital din Vila Velha, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, în ciuda manevrelor disperate de resuscitare.

Mesajul sfâșietor al familiei

Vestea morții a fost confirmată oficial de către familia devastată a fostului fotbalist, printr-un comunicat publicat pe rețelele sale de socializare. Rudele au descris ultimele momente și șocul suferit în urma acestei pierderi subite.

„Cu profund regret anunțăm trecerea în neființă a războinicului nostru, Geovani Silva. În primele ore ale acestei dimineții, i s-a făcut rău brusc și a fost transportat imediat la cel mai apropiat spital. În ciuda tuturor eforturilor echipei medicale și a tentativelor de resuscitare, din păcate, nu a supraviețuit. Suntem cu toții foarte zguduiți și întristați de această pierdere neșteptată”, se arată în declarația oficială a familiei.

O carieră de poveste și un ultim omagiu emoționant

Poreclit cu afecțiune „Micul Prinț”, Geovani Silva a scris istorie pentru clubul Vasco da Gama, unde a evoluat în 408 meciuri și a marcat 49 de goluri, devenind un adevărat simbol și jucând alături de nume uriașe precum Romário. La nivel internațional, el a strălucit în tricoul naționalei Braziliei, câștigând Copa América în 1989, medalia de argint la Olimpiada din 1988 și titlul mondial la tineret în 1983, unde a fost golgheterul turneului.

În ultimii ani, Geovani s-a confruntat cu probleme extrem de grave de sănătate, inclusiv cancer de coloană și multiple complicații cardiace. Cu toate acestea, el a continuat să apară în public. Cu doar câteva luni în urmă, în februarie, clubul Vasco da Gama l-a omagiat pe stadion înaintea unui meci oficial. Atunci, fostul mare fotbalist a oferit o declarație tulburătoare, care acum răsună ca un testament de atașament față de viață.

„Când ești omagiat în viață, este mult mai bine. Am avut probleme de sănătate, am crezut că nu voi trece de acest an, dar am reușit, iar dacă sunt în viață, este un motiv de sărbătoare”, declarase Geovani Silva în fața fanilor care îl idolatrizau.

Destinul unui campion, de pe gazon în viața publică

Geovani nu s-a remarcat doar prin tehnica sa remarcabilă și driblingurile fine pe terenurile din Brazilia, Italia (unde a jucat la Bologna) sau Germania, ci și prin activitatea sa de după retragerea din activitatea sportivă. El a intrat în politică, servind ca deputat statal în Espírito Santo, iar ulterior s-a dedicat coordonării unor proiecte sportive locale destinate tinerilor.

Geovani Silva lasă în urmă trei copii și o moștenire fotbalistică uriașă. Slujba de înmormântare și înhumarea vor avea loc în cursul zilei de marți, în orașul său natal Vila Velha, unde fanii și apropiații își vor lua rămas bun de la cel care a fost un adevărat geniu pe terenul de fotbal.

