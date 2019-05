„Poate un rol în care ar trebui să fumez foarte mult“, spune actrița.

„Eu nu fumez, şi deşi aş putea să fumez două-trei pufuri, nu aş putea fuma mai mult.“

„Cred că m-aş chinui cu un astfel de rol şi aş fi tentată să-l refuz. Ok, never say never, dar m-aş feri de asta.“

Foto: PR