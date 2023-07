Drama pe care a trăit-o Diana Sar la 6 ani: “Foarte multe lucruri nu mi le mai amintesc. Dintr-o traumă s-a șters memoria”/ Exclusiv

Diana Sar este o actriță din tânăra generație, cunoscută prin prisma spectacolelor de teatru, a serialului “Vlad” (Pro TV) în care a interpretat rolul Roxanei, ea bucurându-se totodată și de o carieră de succes în modelling. Este o femeie frumoasă, puternică și independentă, pentru care familia contează foarte mult și își dorește să se bucure de statutul de mamă. Actrița a povestit pentru UNICA.ro despre copilăria ei și despre episodul care a afectat-o destul de mult: despărțirea părinților săi. Chiar dacă amândoi s-au ocupat îndeaproape de creșterea ei și au înconjurat-o cu multă dragoste, schimbarea a fost resimțită din plin de copila de doar 6 ani, de la acea vreme.

Diana Sar nu are prea multe amintiri dinainte de separarea părinților, dar își amintește clar de întrebările care i-au năvălit în minte în perioada în care a locuit separat o perioadă cu tatăl său și alta cu mama, fiind de fapt alegerea ei fiind în funcție de distanța față de școală.

Diana, te vezi la un moment dat căsătorită și mamă?

Asta clar, tocmai asta e problema mea. Îmi dau seama dacă vreau să am o relație cu cineva, trebuie să îl văd ca un potențial tată al copiilor mei. Și dacă nu văd asta și nu prea mi s-a întâmplat să văd decât o singură dată în trecut, dar s-a terminat acea relație, nu îmi mai vine să am relații, mi se pare că îmi pierd timpul. Am și 28 de ani și cumva mă gândesc de pe acum, cam așa văd relațiile, adică un potențial partener, poate chiar dacă ne despărțim și nu rămânem împreună, măcar să știu că e un partener alături de care să pot să cresc copilul împreună și destul de matur emoțional, încât să putem să ne vedem să mergem împreună la serbările copilului, nu să fim certați pe viață. Mai ales că părinții mei s-au despărțit și cred că a fost foarte bine pentru ei că au făcut asta, dar pe mine într-adevăr m-a afectat și mult timp mi-a afectat și percepția asupra relațiilor.

Ce vârstă aveai când a avut loc despărțirea lor?

Împlineam 6 ani, eram mică. Eram tristă pentru că nu prea înțelegeam exact ce se întâmplă. Foarte multe lucruri nu mi le mai amintesc pentru că dintr-o traumă s-a șters memoria, dar știu că eram foarte tristă, că mi-era dor când de unul, când de altul. Nu mi se părea o egalitate niciodată. Și mult timp, văzându-i pe ei stând tot singuri, mult timp am dorința asta: singur e bine și nu vreau să cad, să mă duc pe acea pistă. Singur e bine decât cu cineva de care să mă despart. După aceea m-am gândit că există și variante să poți să te desparți de cineva, dar să fie în continuare creșterea copilului împreună, să faceți măcar sărbătorile împreună sau să vină la serbări împreună.

Diana Sar: “Mi-a lipsit foarte mult conceptul de familie ca un tot”

La acel moment părinții ți-au dat vreo explicație? Cum au procedat ca să nu suferi?

Ei au încercat din răsputeri să nu sufăr, deși e foarte greu, mai ales când ești copil. De fapt cred că e greu oricând, dar când ești copil, ai momente în care te gândești: oare din cauza mea? Deși ei au avut grijă să mă asigure că nu. Sunt singură la părinți. Am stat cu mama, după aceea m-am mutat la tata pentru că era mai aproape de școală, făceam și atletism și școală. Am făcut atletism de performanță 8 ani, chitară clasică și școală și eram mai aproape. După aceea m-a crescut tata, dar întotdeauna am fost apropiată de amândoi. Am stat mai întâi cu mama, după aceea cu tata din acest considerent, dar niciodată nu m-am simțit împlinită, pentru că mi-a lipsit mereu cina de familie, adică fiind foarte mică nu îmi amintesc cinele în familie prea mult și asta mi-a lipsit foarte mult conceptul de familie ca un tot.

Actoria când a intrat în viața ta?

Când eram mai mică îmi plăcea foarte mult la serbări. Am făcut un curs de drama therapy, terapie prin teatru când eram mici, eram în clasa a IV-a, un exercițiu, de exemplu, ca să poți să îți conștientizezi emoțiile sau să le poți identifica, puneam melodii și în funcție de melodie trebuia să îți dai seama cam ce e melodia: tristețe, bucurie, furie. Și, la un moment dat, la furie am luat un scaun și m-am dus așa spre copii, nu-i loveam și nu îi puneam în pericol, dar mi-a plăcut că i-am speriat și m-am gândit că este foarte interesant să creezi sentimente oamenilor și propriu zis după ce am făcut piese de teatru în liceu, am ajuns la un teatru independent – în Teatru Studențesc Podul – unde m-am format foarte mult ca și actriță și după aceea am dat la UNATC. Cel mai mult am lucrat cu Ana Ioana Macaria și cu Alexandru Mike Gheorghiu, care se ocupau de Teatrul Studențesc Podul, care încă mai este acum și le recomad tuturor să meargă acolo, pentru că am fost învățați, pe lângă meserie, respectul față de meserie, pe care nu îl înveți în facultate sau în altă parte. Ar trebui să îl ai tu, dar e ceva mult mai pur și sacru.

Diana Sar: “Asta îmi doresc să fac pentru suflet și pentru mine”

Din punct de vedere financiar cum au stat lucrurile?

Am avut și momente în care stăteam bine financiar, pusesem pe pauză actoria și nu eram fericită, dar după, când am mers pe drumul cu actoria, am avut momente în care m-am gândit mai mult pe ideea de: vai, eu întotdeauna am avut note atât de mari și aș fi putut să, nu știu, să fiu avocat sau să fac altceva care să îmi aducă un venit stabil, pentru că asta e problema. Eu foarte des mă simt ca un greiere că am bani și cheltuiesc, aș mai avea și de unde să renunț la cheltuieli, dar nu simt că pun deoparte și nu am un venit stabil. Astea au fost momentele în care poate nu aveam proiecte în teatru așa de multe și nici în modelling și mă gândeam: măi, dar de ce nu m-am dus și eu, de ce nu am făcut altceva? Și apoi îmi aminteam de mine mică când aveam acea dorință și acea pasiune, că eu asta îmi doresc să fac pentru suflet și pentru mine. Mi s-a dovedit că se poate trăi și din teatru și din actorie, mai greu ce-i drept, dar se poate, însă sunt momente și momente. Acum dacă ajungi ca Angelina Jolie, trăiești foarte bine din teatru și actorie.

