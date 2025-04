Irina Columbeanu, desemnată „Tânărul anului 2025”, la liceul din Malibu unde studiază

Irina Columbeanu, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, a fost recompensată recent pentru rezultatele obținute la liceul din Malibu unde studiază. Tânăra de 18 ani a primit distincția de „Tânărul anului 2025”, precum și o bursă de 2.000 de dolari.

Irina Columbeanu, desemnată „Tânărul anului 2025” în Malibu

După ce s-a mutat cu mama ei în America, Irina a ajuns să studieze la liceul din Malibu, unde a fost rapid remarcată datorită eforturilor sale la învățătură. Aceasta s-a implicat în numeroase activități extrașcolare și este o elevă iminentă.

Acum, fiica Monicăi Gabor a fost acceptată la Universitatea din New York, unde dorește să studieze Medicina. Tânăra a dezvăluit, în urmă cu ceva timp, că vrea să studieze dermatologia și chirurgia, acestea fiind cele două specializări de interes pentru ea.,

„Când m-am mutat în Statele Unite, aveam un mic accent, iar participarea la Clubul Băieților și Fetelor din Malibu mi-a oferit o comunitate. La club, mi-am găsit vocea și m-am simțit confortabil în pielea mea. Mergeam acolo în fiecare zi după școală și vara și mi-am făcut prieteni pe viață care m-au ajutat să mă integrez în cultura americană”, a afirmat Irina Columbeanu pentru MalibuTimes.com

Fiica lui Irinel Columbeanu a primit o bursă de 2.000 de dolari

Clubul Băieților și Fetelor din Malibu, din care Irina Columbeanu face parte și este lider adolescent de patru ani, a fost cel care a anunțat că fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu este „Tânărul anului 2025”.

Acest premiu acordă o bursă de 2.000 de dolari și recunoaște o persoană cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani care demonstrează excelență academică și abilități de conducere, acționând în același timp ca un model pentru alți tineri din cadrul clubului.

„Irina este recunoscută ca o susținătoare puternică care își folosește vocea pentru a-i împuternici, sprijini și încuraja pe ceilalți – trăsături care o caracterizează.”, scrie The Malibu Times.

Mai mult, Irina Columbeanu a contribuit la înființarea unei linii de îmbrăcăminte numite 1 din 5, care se concentrează pe prevenirea sinuciderii în rândul tinerilor și adolescenților. A aluat decizia de a se implica în acest proiect atunci când o studentă s-a sinucis.

„Am vrut să o onorez pe fata care s-a sinucis și așa am proiectat și confecționat eu însămi articole de îmbrăcăminte pentru brandul meu non-profit”, a spus fiica lui Irinel Columbeanu.

Irina a ajutat, în primul an de liceu, la înființarea Brent’s Club în campusul MHS (un club care susține un stil de viață fără droguri), unde acum deține funcția de președinte.

Proiectele extrașcolare ale tinerei nu se opresc aici. Aceasta este lider de echipă pentru GoBabyGo, un club de construcție de dispozitive de mobilitate pentru pacienții cu paralizie cerebrală și președinta Clubului Zanmi, organizației non-profit care apără drepturile femeilor din partea superioară a provinciei Haitie.

Potrivit CV-ului Irinei Columbeanu, a făcut un stagiu în neuroștiințe, sub îndrumarea unui profesor doctor renumit de la Oxford: „În timpul stagiului meu de neuroștiințe sub îndrumarea profesorului Dr. Newton Howard de la Oxford, am contribuit la cercetări de ultimă oră privind stimularea transcraniană cu curent continuu pentru tratarea bolii Alzheimer și a tulburărilor de alimentație.”

Sursă foto: Instagram

