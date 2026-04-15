Un elev din Turcia a deschis focul într-o școală, omorând patru persoane. Este al doilea atac în două zile

Un elev adolescent a împușcat mortal cel puțin patru persoane, inclusiv trei colegi, și a rănit alte cel puțin 20 într-o școală gimnazială din sud-estul Turciei, miercuri, a declarat guvernatorul local, marcând al doilea atac într-o școală în două zile.

Trei elevi și un profesor au murit în atacul din provincia Kahramanmaras, a declarat guvernatorul Mukerrem Unluer, adăugând că atacatorul s-a împușcat mortal în timpul incidentului. „Un elev de clasa a VIII-a a venit cu 5 arme și 7 încărcătoare – despre care credem că aparțineau tatălui său, fost polițist – în rucsac, a intrat în două săli de clasă unde se aflau elevi de clasa a V-a și a provocat victime și răniți în mod nediscriminatoriu”, a spus Unluer, confor Reuters.

Elevii de clasa a VIII-a în Turcia au, de obicei, 13 sau 14 ani, iar cei de clasa a V-a au 10 și 11 ani.

Guvernatorul a adăugat că patru dintre răniți sunt în stare critică și sunt supuși intervențiilor chirurgicale.

Atacurile armate în școli sunt foarte rare în Turcia.

Imagini neverificate arată mai mulți elevi sărind de la etajul al doilea al școlii, în timp ce focurile de armă răsunau în curte. Alte imagini CCTV neverificate surprind atacatorul împușcând doi elevi pe un hol. Imagini difuzate de televiziuni arată ambulanțe sosind la școală, unde poliția și mulțimea se adunaseră la poartă. Ministrul Justiției, Akin Gurlek, a anunțat pe platforma X că a fost deschisă o anchetă.

Marți, un fost elev a deschis focul într-o școală din provincia Sanliurfa, rănind cel puțin 16 persoane, inclusiv elevi și profesori, înainte de a se sinucide.

Incidentul a avut loc la Școala Gimnazială Ayser Calik din zona Kahramanmaras, potrivit presei locale.

Nu există încă o confirmare oficială privind identitatea celor uciși sau ce s-a întâmplat cu atacatorul.

20 de persoane rănite în atac

Cel puțin 20 de persoane au fost rănite în atac, a declarat guvernatorul din Kahramanmaras, Mukerrem Unluer, adăugând că unele dintre victime sunt în stare critică.

Motivul atacului de miercuri nu este încă cunoscut, iar o anchetă a fost demarată.

Presa turcă a relatat că atacatorul a intrat în două săli de clasă și avea asupra sa cinci arme și șapte încărcătoare, care ar fi aparținut tatălui său.

„Sunetul focurilor de armă a fost foarte intens”, a declarat un reporter al postului turc NTV, adăugând că în fața școlii era „panică”.

