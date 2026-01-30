Taximetrist din Târgu Mureș, atacat de trei copii. Un adolescent de 13 ani l-a înjunghiat

Un taximetrist din Târgu Mureș a fost atacat pe 28 ianuarie de trei copii care au urcat în mașina lui, cerându-i să îi ducă în localitatea Porumbeni.Pe drum unul dintre ei, un adolescent de 13 ani, l-a înjunghiat cu un cuțit.
Mieruri, 28 ianuarie, trei copii cu vârste de 13, 15 și 16 ani au urcat într-o taxi, în Târgu Mureș. Aceștia i-auc erut șoferului să îi ducă în localitatea Porumbeni. Pe drum, i-au spus taximetristului să oprească într-o zonă pustie, moment în care minorul de 13 ani l-a tăiat pe acesta cu un cuțit pe față.
Potrivit procurorilor, cei trei adolescenți intenționau voiau să îl omoare pentru a-i fura mașina și banii. Taximetristul a scăpat cu viață, dar a suferit leziuni ce au necesitat îngrijiri medicale.
„După ieșirea din satul Voiniceni, în direcția satului Porumbeni, într-o zonă arabilă, fără imobile, cei trei i-au solicitat persoanei vătămate să oprească autoturismul, iar după ce au coborât din acesta, martorul minor L.I a lovit cu un cuțit persoana vătămată în zona feței, cauzându-i leziuni traumatice constând într-o plagă înțepată la nivelul aripii nazale drepte penetrantă în fosa nazală, leziuni care au necesitat pentru vindecare 6-7 zile de îngrijiri medicale“, au transmis autoritățile, într-un comunicat de presă.