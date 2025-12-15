Atac armat în Australia. Doi bărbați, tată și fiu, au ucis 15 persoane și au făcut zeci de alte victime

Doi bărbați, tată și fiu, au ucis 15 persoane la Bondi, Australia. Cei doi au folosit arme de foc obținute legal pentru a comite masacrul, potrivit poliției. Iată toate detaliile despre masacrul din Australia.

Atac armat soldat cu 15 morți

Cu câteva ore înainte ca doi bărbați să deschidă focul pe plaja Bondi, fotografiile arată nisipul plin de familii, tineri și oameni de toate felurile. În apropierea plajei comunitatea evreiască se adunase pentru un eveniment „Chanukah by the Sea”.

La mai puțin de două ore de la început, Sajid și Naveed Akram, tată și fiu, au început să tragă asupra familiilor de pe podul pietonal, fiind înarmați cu arme de foc de mare putere și o cantitate mare de muniție.

Primele focuri, trase puțin înainte de ora 18:45, au vizat un grup numeros de familii. Numărul morților a ajuns la 16 până luni dimineață, victimele având vârste cuprinse între 10 și 87 de ani. Printre cei decedați se numără și atacatorul Sajid, în vârstă de 50 de ani, care a fost împușcat de poliție și a murit la fața locului.

Paisprezece persoane au murit la fața locului, iar alte 42 au fost transportate la spital.

O fetiță de 10 ani și un bărbat de 40 de ani au murit ulterior la spital, în urma masacrului. Cinci persoane rămân în stare critică, celelalte fiind în stare gravă sau stabilă.

Doi polițiști se numără printre răniți și se află în stare gravă, dar stabilă.

Cum s-a desfășurat masacrul

Familiile se adunaseră pentru evenimentul „Chanukah by the Sea” duminică, care a început în jurul orei 17:00 și urma să dureze până la ora 21:00.

Cu toate acestea, la mai puțin de două ore de la debut, atacatorii au deschis focul, ucigând cel puțin 15 persoane și rănind 40.

Poliția a primit primul apel la ora 18:43.

„Două persoane au început să tragă asupra unui grup numeros de familii, un grup numeros de familii aflate pe plaja Bondi, la Archer Park”, a declarat premierul statului NSW, Chris Minns, duminică seara.

Imaginile video surprind oameni fugind de pe plajă, iar într-un alt clip se văd doi bărbați, unul părând a fi înarmat cu o pușcă, trăgând în direcția plajei.

Serviciile de urgență s-au deplasat rapid pe Campbell Parade, fiind mobilizate elicoptere, paramedici de terapie intensivă și echipe speciale pentru a acorda îngrijiri victimelor.

Un vehicul despre care se crede că ar conține „mai multe dispozitive explozive improvizate” a fost găsit pe Campbell Parade la scurt timp după atac, a anunțat poliția duminică seara.

Poliția a emis un comunicat a doua zi dimineața, confirmând că 16 persoane, inclusiv unul dintre atacatori, au murit, iar 40 au fost rănite în urma masacrului.

Doi polițiști au fost împușcați în timp ce făceau schimb de focuri cu atacatorii, aceștia se află în stare gravă, dar stabilă.

Totodată, două bombe active au fost găsite la fața locului duminică seara și au fost ridicate de unitatea de intervenție și neutralizare a bombelor.

Cine sunt atacatorii

Naveed Akram, în vârstă de 24 de ani, a fost arestat la fața locului și transportat la un spital din Sydney cu răni critice. Tatăl său, în vârstă de 50 de ani, a fost împușcat mortal de poliție.

Cei doi ar fi ucis 15 persoane, iar alte zeci au fost rănite în urma focurilor de armă care au avut loc duminică, în timpul unei adunări pentru a sărbători prima noapte de Hanuka.

Fiul era cunoscut de poliția din New South Wales și de agențiile de securitate, iar tatăl său deținea un permis de armă, cu șase arme înregistrate pe numele său. Toate cele șase arme au fost recuperate, au declarat polițiștii, conform CNN.

Patru dintre aceste arme, arme lungi despre care se crede că includ o pușcă și o armă de vânătoare, au fost confiscate la fața locului, la Bondi, iar alte arme au fost găsite în timpul unei percheziții a poliției la o locuință din Campsie, în sud-vestul orașului Sydney.

Naveed Akram, care lucra ca zidar, a intrat în atenția Organizației Australiene de Informații de Securitate (Asio) în octombrie 2019, potrivit prim-ministrului Anthony Albanese. El a fost monitorizat timp de șase luni din cauza presupuselor sale asocieri cu alte persoane, iar publicația ABC a relatat că investigația antiteroristă ar fi implicat o celulă a Statului Islamic.

„Naveed Akram a fost examinat pe baza asocierii cu alții și s-a ajuns la concluzia că nu exista nicio indicație a unei amenințări în desfășurare sau a riscului ca el să se angajeze în violență”, a declarat Albanese.

Comisarul poliției din NSW a afirmat că nu exista nimic „care să indice că vreunul dintre bărbații implicați în atacul de ieri plănuia atacul” și a confirmat că bărbatul mai în vârstă deținea un permis de armă de un deceniu.

Acesta a refuzat să comenteze relatările potrivit cărora un manifest sau un steag negru al Statului Islamic ar fi fost găsite în mașina cu care presupușii atacatori au ajuns la fața locului.

Premierul statului NSW, Chris Minns, a declarat că „aproape sigur” vor exista modificări ale legilor privind armele, iar poliția investighează dacă a existat o deficiență a sistemelor în legătură cu modul în care armele deținute legal ar fi putut fi folosite într-un atac terorist.

