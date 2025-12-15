Un bărbat a devenit eroul atacului din Australia. A smuls arma din mâinile unuia dintre atacatori și l-a făcut să se retragă

Imagini video îl arată pe Ahmed al Ahmed, în vârstă de 43 de ani, alergând spre atacator, apucând arma acestuia, apoi întorcând-o împotriva lui și forțându-l să se retragă. Este considerat eroul atacului de pe plaja australiană, iar imaginile vorbesc de la sine.
Ahmed, un bărbat în vârstă de 43 de ani, a fost printre cei care se aflau în apropierea locului în care a avut loc atacul armat din Australia. El a venit prin spatele unuia dintre atacatori și i-a smuls arma din mână, obligându-l să se retragă.
Ahmed a fost supus unei intervenții chirurgicale din cauza unor răni prin împușcare la braț și la mână, iar mama lui a declarat pentru presa locală: „Ne rugăm ca Dumnezeu să-l salveze.”
Proprietarul unui magazin de fructe și tată a doi copii a devenit cunoscut drept erou după intervenția sa în timpul atacului armat, care a ucis 15 persoane și a rănit zeci de altele, la un eveniment de celebrare a Hanukkah, duminică.