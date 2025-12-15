Un bărbat a devenit eroul atacului din Australia. A smuls arma din mâinile unuia dintre atacatori și l-a făcut să se retragă

Imagini video îl arată pe Ahmed al Ahmed, în vârstă de 43 de ani, alergând spre atacator, apucând arma acestuia, apoi întorcând-o împotriva lui și forțându-l să se retragă. Este considerat eroul atacului de pe plaja australiană, iar imaginile vorbesc de la sine.

Cine este Ahmed, eroul atacului armat australian

Ahmed, un bărbat în vârstă de 43 de ani, a fost printre cei care se aflau în apropierea locului în care a avut loc atacul armat din Australia. El a venit prin spatele unuia dintre atacatori și i-a smuls arma din mână, obligându-l să se retragă.

Ahmed a fost supus unei intervenții chirurgicale din cauza unor răni prin împușcare la braț și la mână, iar mama lui a declarat pentru presa locală: „Ne rugăm ca Dumnezeu să-l salveze.”

Proprietarul unui magazin de fructe și tată a doi copii a devenit cunoscut drept erou după intervenția sa în timpul atacului armat, care a ucis 15 persoane și a rănit zeci de altele, la un eveniment de celebrare a Hanukkah, duminică.

Poliția a declarat incidentul drept un atac terorist care a vizat comunitatea evreiască.

Vărul său, Mustafa, a declarat pentru 7News Australia duminică seara: „Este un erou, 100% este un erou. Are două plăgi prin împușcare, una la braț și una la mână.”

Citește și: Atac armat în Australia. Doi bărbați, tată și fiu, au ucis 15 persoane și au făcut zeci de alte victime

Într-o actualizare făcută luni dimineață, Mustafa a spus:

„Sper că va fi bine. L-am văzut aseară. Era stabil, dar așteptăm să vedem ce spune medicul.”

Părinții săi au declarat pentru Australian Broadcasting Corporation că a fost împușcat de patru sau cinci ori.

Tatăl lui Ahmed a spus că fiul său „nu s-a gândit la originea oamenilor pe care îi salva, la oamenii care mureau pe stradă”.

„Nu face diferențe între o naționalitate și alta. Mai ales aici, în Australia, nu există diferență între cetățeni.”

Aceștia au spus că au fost separați de fiul lor din 2006, când acesta a venit în Australia. Ei au călătorit la Sydney din Siria în urmă cu câteva luni.

A primit bani pentru curajul său

Premierul statului New South Wales, Chris Minns, a publicat luni seara o fotografie cu el și Ahmed și l-a descris drept un „erou din viața reală”.

„Curajul său extraordinar a salvat fără îndoială numeroase vieți, atunci când a dezarmat un terorist, asumându-și un risc personal uriaș”, a scris acesta pe Facebook.

El a spus că a fost o onoare să petreacă timp cu Ahmed și „să transmită mulțumirile oamenilor din întregul New South Wales”.

Citește și: O tânără de 20 de ani s-a trezit paralizată, după ce și-a ignorat migrenele. Ce diagnostic a primit

„Nu există nicio îndoială că ar fi fost pierdute mai multe vieți dacă nu ar fi existat curajul altruist al lui Ahmed.”

Între timp, un miliardar american a donat suma de 99.999 de dolari australieni (aproximativ 65.000 de dolari americani) lui Ahmed, numindu-l un „erou curajos”.

Urmărește-ne pe Google News