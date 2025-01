Irina Columbeanu, apariție elegantă, într-o rochie foarte decoltată la serbarea majoratului. Cum a fost fotografiată fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu

Irina Columbeanu a ajuns la vârsta majoratului. Fiica fostului cuplu Monica Gabor – Irinel Columbeanu a împlinit 18 ani pe 17 ianuarie și și-a sărbătorit ziua cu o ieșire la un restaurant de lux din Santa Barbara, California.

Irina Columbeanu a împlinit 18 ani

Irina locuiește de mai bine de șase ani în Satele Unite ale Americii, împreună cu mama ei, cu iubitul acesteia, Mr. Pink și fiul lui. Irina Columbeanu și-a sărbătorit majoratul la un restaurant de sushi din California și a postat pe contul personal de Instagram câteva imagini cu frumosul eveniment. Tânăra a ales pentru acea specială ocazie o rochie neagră, cu un decolteu adânc, pe care a accesorizat-o cu o geantă mare, Hermes, de culoare maro. Irina nu a dezvăluit în postarea sa cine a însoțit-o la aniversarea majoratului, dar a primit o mulțime de aprecieri pentru pozele postate și multe urări frumoase.

Vezi cum arată Irina Columbeanu la 18 ani în GALERIA FOTO din articol.

Irina Columbeanu, vizită surpriză în România

Fiica Monicăi Gabor a revenit în țară vara trecută pentru a-și revedea tatăl, pe Irinel Columbeanu, care locuiește de doi ani într-un azil de vârstnici.

Fostul milionar s-a declarat extrem de încântat de vizita fetei chiar dacă aceasta a fost destul de scurtă.

„Eu întotdeauna aștept să mă caute ea pe mine că nu vreau să deranjez lucrurile din casa aceea de la Malibu, unde locuiește ea împreună cu mama ei și cu tatăl ei vitreg. A venit chiar la azil, am ieșit cu ea la masă, am fost împreună și la notar ca să îi dau acordul de a călători și în alte țări unde vrea să se ducă să studieze. (…) Datorită faptului că în curând va face 18 ani, am fost curios dacă urmează să fiu bunic, dar nu mi-a spus nimic din acest punct de vedere. E cam devreme, da…”, a precizat Irinel Columbeanu, în emisiunea „Viață fără filtru”.

În timpul vizitei în România, Irina s-a bucurat și de o escapadă cu mătușile ei, surorile Monicăi Gabor, Ramona și Alina, în Bucovina, în comuna Horodnic de Jos. Acolo, ele au mers la cumpărături, s-au plimbat cu barca și au vizitat Mănăstirea Putna.

Irina Columbeanu are permis de conducere de la 16 ani

Locuind în SUA; fiica Monicăi Gabor și-a putut lua carnetul de conducere îndată ce a împlinit 16 ani. Irina a avut și câteva joburi până acum, pentru a-și câștiga singură banii.

„Irinuca și-a luat permisul și conduce un Mercedes GLC, un SUV 4×4. (…) Irinuca m-a ajutat cu bani și a învățat și ea să facă bani pe munca ei. S-a angajat la un restaurant italian din Los Angeles, nu știu exact numele, dar nici nu are importanță. Este chelneriță acolo. De asemenea, își dorește să se facă profesoară de limba franceză”, spunea Irinel Columbeanu acum ceva vreme despre fata lui.

