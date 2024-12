Irina Columbeanu, transformare uluitoare. Fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor a devenit o adevărată influenceriță

Irina Columbeanu (17 ani) nu mai seamănă deloc cu copilul timid de altă dată. Devenită o adevărată adolescentă, fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor are un succes răsunător pe rețelele de socializare, unde este foarte activă. Doar pe TikTok tânăra are este 93.000 de urmărtori.

Irina Columbeanu a devenit virală pe TikTok

Irina Columbeanu nu mai seamănă deloc cu fetița care s-a născut la Izvorani și care în urmă cu șase ani a plecat în America pentru a fi alături de mama ei. Dacă pe vremuri evita să se afișeze prea mult în spațiul public, acum Irinuca a devenit o adevărată domnișoară cu un succes uimitor în mediul online. Aceasta este urmărită pe Tik Tok de peste 93.000 de persoane, iar clipurile ei au devenit virale.

Adolescenta prezintă aproape în fiecare zi câte o ținută, iar unele dintre ele sunt inspirate chiar de mama ei, Monica Gabor.

Filmulețele Irinei Columbeanu au între 200.000 și 2 milioane vizualizări și este lăudată pentru faptul că alege ținute simple și de bun gust. Aceasta apare în clipuri și cu genți de lux și haine scumpe și elegante, iar stilul ei este aplaudat de internauți.

Fiica Monicăi Gabor este un exemplu pentru tinerele adolescente, evitând ținutele extravagante și reveloatoare, alegând, în schimb, cu pulovere și cămăși pe dedesubt, blazere cu două rânduri de nasturi și pantofi stiletto.

Tânăra a precizat că look-urile ei sunt inspirate de celebra sa mamă.

Trucuri de machiaj cu fiica Monicăi Gabor

Într-un ultim clip distribuit pe social media, Irina Columbeanu le arată fanilor săi rutina ei de îngrijire a tenului. Aceasta folosește mai multe seruri și creme, precum și fond de ten, creion de ochi, mascara, creion de contur al buzelor, precum și mascara pentru sprâncene.

Adolescenta spune că nu a folosit toate cremele pe care le utilizează de obicei, acesta fiind un make-up simplu, de călătorie.

„Ești atât de frumoasă încât nu ai nevoie de atâtea trucuri”, „Ești frumoasă și fără machiaj”, „Frumoasă ca mama ei”, „Elegantă, rafinată, o frumoasă”, sunt câteva din comentariile primite de Irina Columbeanu pe TikTok, la acest clip care a fost vizualizat de peste 725 de mii de persoane.

Irina Columbeanu, criticată de Ilinca Vandici

Irina Columbeanu a fost criticată de Ilinca Vandici, care a precizat că fiica Monicăi Columbeanu a apărut, în unul din clipurile ei din mediul online, cu o geantă de mii de euro.

În filmulețul respectiv, Irina apare ținând în mână o geantă Hermes Birkin 40, al cărei preț ajunge la impresionanta sumă de 30.000 de euro.

Ilinca Vandici a observat accesoriul de lux și a făcut câteva comentarii pe această temă.

„Țineți voi minte, dragii noștri, și draga mea colegă momentul în care vorbirăm despre Irina Columbeanu, Irinuca, și am stat aici la pupitru și am apreciat-o, și am zis că ce model pentru tineri, cum e ea de serioasă, de articulată. Și ție ți-a plăcut că era respectuoasă, că era la locul ei…Ce vedem pe Instagram? Iată!”, spune ea.

Prezentatoarea a precizat că Irina Columbeanu are „o geantă mai mare ca ea”.

„Nu înțeleg geanta, dar o înțeleg pe ea, dar ce face geanta asta de costă 30.000?”, a întrebat Teo Trandafir.

„Te mănâncă! Da! Este o clasică în viață, e din dimensiunea maxi de la un brand foarte cunoscut și practic încapi cu totul în ea”, a afirmat Ilinca Vandici.

