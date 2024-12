Scandal între Octavia Geamănu și Alina Pușcaș. Cele două își aruncă vorbe grele pe rețelele de socializare: „Ipocrizie sau Alzheimer”

Un scandal a izbucnit între Octavia Geamănu și Alina Pușcaș, care au început să-și arunce cuvinte grele pe rețelele de socializare. Totul a început după ce prezentatoarea de la „Te Cunosc de Undeva” i-a scris în privat fostei sale colege de trust. După ce Octavia Geamănu a afirmat într-o postare pe rețelele de socializare că un președinte nu poate schimba nimic în România doar pentru că așa își dorește, Alina Pușcaș i-a trimis un articol din Constituția României pentru a-i demonstra că nu este adevărat. Între cele două a existat un schimb de replici care s-a transformat într-un adevărat scandal.

Alina Pușcaș și Octavia Geamănu și-au aruncat cuvinte grele în mediul online

După ce Alina Pușcaș i-a trimis articolul din Constituția României Octaviei Geamănu, aceasta a făcut o postare în care o ironiza pe fosta ei colegă de trust și spunea că nu o cunoaște și nici nu vrea să aibă de-a face cu ea.

Supărată peste măsură de reacția fostei prezentatoare a Observatorului, Alina a făcut o captură la conversația avută cu aceasta pe Instagram și a publicat și imagini cu Octavia Geamănu purtând, în timpul Observatorului, o ținută creată de ea.

„După ce am dat un mesaj privat Octaviei Geamănu (fostă colegă de trust) care susținea că niciun președinte nu poate schimba cu adevărat de capul lui ceva, și i-am trimis poza din Constituția României, a răspuns ironic și s-a trezit să posteze un reel ironic în care se prefăcea că nu ne cunoaștem (i-am mai și oferit acum câțiva ani niște hăinuțe de la mine din magazin) și se mai văita de ceva pe acolo. Probabil nu avea subiect pentru azi… că altfel rămânea un banal mesaj”, a scris Alina Pușcaș pe Instagram.

Tot acolo, ea a revenit cu o imagine cu Octavia Geamănu purtând una din ținutele ei.

„Ia uite – de pe vremurile când mai prezenta ea știrile Antenei 1, îmbrăcată într-o ținută de la mine… dar a uitat (ipocrizie sau Alzheimer). Și acum încearcă să convingă lumea că am contul spart ca să nu mă mai urmărească”, a continuat Alina Pușcaș.

Reacția acidă a Octaviei Geamănu

Deranjată de ceea ce a scris fosta ei colegă în mediul online, Octavia Geamănu a reacționat dur. Aceasta a făcut un apel la PR-ul postului de televiziune Antena 1, unde Alina Pușcaș încă se află sub contract, să gestioneze situația creată.

„Nu am experimentat niciodată o situație atât de neplăcută, dar Alina Pușcaș a oferit acest prim moment. Rog PR-ul Antenei să gestioneze situația, pentru că ceea ce se întâmplă acum este greu de înțeles. Am explicat clar contextul în clipul anterior. Primesc screenshot-uri pe WhatsApp de pe contul ei, însă vreau să subliniez că nu suntem prietene, nu o urmăresc și nu am fost niciodată interesată de activitatea ei. Cu toate acestea, ea pare a fi la curent cu postările mele, din moment ce mi-a scris.

Ultima ei postare este de-a dreptul deplasată. În imaginea respectivă, menționasem clar, încă de la momentul postării, că ținuta fusese adusă de stilista Observatorului pentru a promova brandul ei prin marketingul trustului, conform practicilor de atunci. Toate ținutele aduse de stiliști erau returnate, așa cum am procedat și de această dată. Insistența ei că mi-a oferit-o drept cadou este complet nefondată. Mi-am cumpărat câteva ținute iar la rugămintea stilistei, pentru a o ajuta cu promovarea brandului, am adăugat propoziția de la final”, a precizat Octavia Geamănu.

Mai mult, fosta prezentatoare a știrilor spune că ținutele din magazinul Alinei Pușcaș sunt „de valoare scăzută” și niciodată nu și-a asociat imaginea cu astfel de lucruri.



„Înțeleg dorința de a-și promova brandul, însă această abordare este nepotrivită. Așa cum am spus, nu mi-am asociat imaginea cu lucruri de valoare scăzută, și nici nu o voi face. Este trist să văd cum astfel de momente scot la iveală ce e mai puțin plăcut în oameni”, a mai scris ea.

Alina Pușcaș, furioasă pe Octavia Geamănu

Diferențele dintre cele două nu s-au încheiat aici. Alina Pușcaș a revenit pe InstaStory, unde a făcut un live pentru a demonstra că nu are contul spart, așa cum a sugerat Octavia Geamănu. Prezentatoarea de la „Te Cunosc de Undeva” spune că fosta ei colegă este „ipocrită”

„Dacă tot am postat acum acest scurt schimb de replici de astăzi, pentru că nu am mai avut discuții pe Instagram, mă bucur într-un fel că am descoperit cât de ipocrită e. Adică o ipocrizia mai mare… adică să spui că nu ne cunoaștem. Da, mă rog. În fine, mă și pufnește râsul, dar cu ocazia asta, de fapt, fac aceste story să vă spun că nu, nu este adevărat, nu mi-a spart nimeni niciun cont, sunt eu cea care vă transmite. Dacă ar fi fost cazul să fie spart, cu siguranță, acum, în momentul ăsta, nu aș fi putut să vă postez acest video în care să vorbesc direct cu voi”, a precizat Alina Pușcaș în mesajul ei video.

Între timp, Octavia Geamănu a decis să șteargă toate postările care au legătură cu Alina Pușcaș și cuvintele pe care și le-au aruncat prin intermediul rețelelor de socializare.

