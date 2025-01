Irinel Columbeanu, dezvăluiri neașteptate despre copilăria Irinei. „Nu am avut nicio vină!” Ce s-a întâmplat cu fiica Monicăi Gabor acum 14 ani. „Nu am fost crezut!”

Irinel Columbeanu și-a amintit cu regret despre unele episoade din căsnicia cu Monica Gabor, ce s-a încheiat în urmă cu 14 ani. În vârstă de 67 de ani, fostul milionar face acum dezvăluiri neașteptate despre acea perioadă tumultuoasă dintre el și Monica și copilăriei fiicei lor, Irina.

Irinel Columebanu, regrete la 14 ani după despărțirea de Monica Gabor

Irinel Columbeanu și Monica Gabor au fost căsătoriți între anii 2006 – 2011. În 2007 a venit pe lume fiica lor, Irina, care a împlinit recent 18 ani. Căsnicia celor doi a fost plină de momente controversate care au ținut primele pagini ale tabloidelor în acele vremuri. Printre acestea se numără și episodul în care se zvonea că Irinel dorea să o îndepărteze pe Monica de fiica ei, Irina, și o lăsa să aștepte zile în șir în fața porții vilei de la Izvorani pentru a-și vedea fata. În cele din urmă, au intervenit polițiștii, avocații și ajutorul judecătoresc pentru a pătrunde cu forța pe proprietatea fostului milionar.

Au trecut 14 ani de atunci, iar Irinel și-a reamintit acel moment și spune că întreaga situație a fost interpretată eronat. Fostul milionar a explicat că și-a ținut fata departe de mama ei pentru că micuța avea rujeolă și nu era indicat să intre în contact cu nimeni.

„Tot ce regret este faptul că nu a înțeles că nu era adevărat (n.r. că nu i-ar fi permis atunci să o vadă pe fiica lor), ceea ce ea avea senzația că eu nu o las să o vadă pe Irina, iar tot circul care a fost cu intratul în forță la Izvorani a fost o chestie care îmi pare rău că s-a întâmplat așa, dar nu am avut nicio vină. La acea vreme, Irina avea, într-adevăr, rujeolă și nu am avut de ales decât de a încerca să o protejez, dar nu am fost crezut. Dacă mă credeți, da”, a spus Irinel Columbeanu, potrivit Spynews.

În ce relații a rămas Irinel Columbeanu cu fiica lui

După despărțirea de Irinel Columbeanu, Monica Gabor a plecat în SUA și acolo și-a refăcut viața amoroasă alături de Mr. Pink. Fiica ei, Irina, este și ea în SUA cu mama ei și nu are o legătură foarte strânsă cu tatăl ei. Deși a venit să-l viziteze vara trecută la azilul de vârstnici unde locuiește, Irina și Irinel Columbeanu nu comunică foarte des.

„Eu întotdeauna aștept să mă caute ea pe mine că nu vreau să deranjez lucrurile din casa aceea de la Malibu, unde locuiește ea împreună cu mama ei și cu tatăl ei vitreg. A venit la azil, am ieșit cu ea la masă, am fost împreună și la notar ca să îi dau acordul de a călători și în alte țări unde vrea să se ducă să studieze. (…) Datorită faptului că în curând va face 18 ani, am fost curios dacă urmează să fiu bunic, dar nu mi-a spus nimic din acest punct de vedere. E cam devreme, da…”, a dezvăluit Irinel Columbeanu, la Antena Stars.

Cum e viața lui Irinel Columbeanu de când e la azil

De când este la azil, de doi ani, fostul afacerist duce o viață liniștită și modestă. El și-a făcut o prietenă apropiată cu care se înțelege de minune și are de gând să mai scoată o carte despre viața sa.

„Mă pregătesc să scriu o carte și am și o muză. Mă înțeleg foarte bine cu o doamnă foarte drăguță pe care am descoperit-o de când sunt aici. Este foarte deșteaptă, am ce vorbi cu ea mereu. Nu este româncă, este de origine germană. Are și ea copii, nepoți, care o vizitează. Nu pot spune că a fost dragoste la prima vedere” – a declarat fostul afacerist pentru cancan.ro.

Iona Cassian, patronul căminului unde stă Columbeanu, a confirmat că acesta are o „prietenă de suflet” care îi este chiar colegă de cameră.

„La azil, avem cazuri în care bătrânii se împrietenesc, socializează, povestesc, dar nu s-a pus niciodată problema să se și căsătorească. După o anumită vârstă, dragostea este simplă, sinceră, e curată ca apa. Nu te mai interesează nici banii sau cum arată partenerul sau partenera. Și Irinel are o doamnă, aici, vecina lui de cameră, cu care îi face mare plăcere să vorbească în franceză sau în engleză, ea știe și germană și spaniolă. E o femeie respectabilă, cultă, se înțeleg foarte bine. Iar când ea primește câte un pachet, din America, de la fiul ei, stabilit peste ocean, împarte cu Irinel Columbeanu ciocolata” – a declarat Ion Cassian, conform click.ro.

