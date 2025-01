Care este numele adevărat al lui Mr. Pink. Cum a câștigat soțul Monicăi Gabor primii săi bani

Mr. Pink a devenit cunoscut în România după ce a început o relație cu Monica Gabor, fosta soție a lui Irinel Columbeanu. Cei doi formează un cuplu de mai bine de 10 ani și par a fi de nedespărțit, mai ales acum când fostul model i-a dăruit un fiu. Omul de afaceri preferă să fie cunoscut după acest apelativ, astfel că nu mulți știu cum îl cheamă, de fapt, pe partenerul de viață al fostei doamne de la Izvorani.

Care este numele adevărat al lui Mr. Pink

Mr. Pink preferă să fie o persoană discretă în lumea mondenă din America, acesta preferând să se concentreze asupra afacerilor și familiei sale. Cu atât mai mult acum, când Monica Gabor i-a dăruit un fiu pe care, potrivit informațiilor apărute în presă, acesta și-l dorea foarte mult.

Cei doi s-au cunoscut la un eveniment caritabil în Los Angeles, în urmă cu mai bine de 10 ani, când Monica s-a stabilit în America, după divorțul de Irinel Columbeanu. De atunci, aceștia sunt de nedespărțit. Mai mult, fostul model a renunțat și ea la viața publică în favoarea uneia private.

Deși nu se cunoscut multe lucruri despre Mr. Pink, potrivit Cancan, numele adevărat al acestuia este Poe Qui Ying Wangsuo și s-a născut pe 28 ianuarie 1977. Omul de afaceri este originar din provincia Qinghai.

Monica Gabor a vorbit în trecut despre numele partenerului său, precizând că pentru ea acest aspect nu este important.

„Numele lui nu este relevant nici măcar pentru mine. Mult mai important este cum ne tratăm unul pe celălalt, respectul. (…) Și mie mi-a luat mult timp să mă obișnuiesc cu acest nume. De fapt, lui nu mă adresez niciodată cu acest apelativ”, spunea fosta soție a lui Irinel Columbeanu, într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani pentru revista Tabu.

Soțul Monicăi Gabor a trăit în pustietate

Deși acum este un om de afaceri de succes, Mr. Pink spunea că a început de mic să facă afaceri, când le vindea colegilor bomboane, hârtie și pixuri.

„Familia mea mi-a indus mentalitatea că indiferent de ce vrei să faci în viață, poți să obții. Dacă îți cumperi bomboane de șase cenți, probabil le poți vinde cu șapte cenți. Așa am debutat în afaceri. Nu am obținut o mulțime de bani, dar am învățat elementele de bază,” a spus Mr. Pink într-un interviu pentru revista Arabian Business.

Acesta a reușit să își dezvolte afacerile, iar la vârsta de 16 ani a fost numit „Reîncarnare a lui Buddha cel viu”.

Mai mult, timp de 3 ani soțul Monicăi Gabor a trăit în pustietate, în India. Bărbatul a promovat budismul.

Potrivit unei surse apropiate Monicăi, Mr. Pink era însurat în momentul în care a cunoscut-o pe cea care acum îi este soție. După ce s-a măritat cu afaceristul chinez, Monica Gabor i-a preluat numele de familie, astfel că acum se numește Monica Wangsuo.

