De ce nu mai vorbesc Irinel Columbeanu și fiica lui, Irina: „Am încurcat ceva”. În ce relații sunt fostul milionar și mama fiicei lui, Monica Gabor

Irinel Columbeanu a oferit detalii noi despre relația dintre el și fiica lui, Irina. Fostul om de afaceri a explicat de ce el și Irina nu și-au mai vorbit în ultima vreme, dar și ce relație are în prezent cu fosta soție, Monica Gabor.

De ce nu mai vorbesc Irinel Columbeanu și fiica lui, Irina

Irina Columbeanu (17 ani) este fiica lui Irinel Columbeanu (67 de ani) din fostul lui mariaj cu modelul Monica Gabor (38 de ani). Irina locuiește cu mama ei în Malibu, SUA, alături de tatăl vitreg, Mr. Pink, și de fiul afaceristului. În plus, familia lor s-ar fi extins recent cu încă un copil. Monica ar fi născut un băiețel în urmă cu mai multe luni.

Invitat în platoul emisiunii „Viața fără filtru”, găzduită de Natalia Mateuț, Irinel Columbeanu a făcut dezvăluiri noi despre relația pe care o are în prezent cu fiica lui de aproape 18 ani.

Fostul afacerist a întrebat-o pe fiica lui dacă urmează să-l facă bunic

„Eu întotdeauna aștept să mă caute ea pe mine că nu vreau să deranjez lucrurile din casa aceea de la Malibu, unde locuiește ea împreună cu mama ei și cu tatăl ei vitreg. A venit la azil, am ieșit cu ea la masă, am fost împreună și la notar ca să îi dau acordul de a călători și în alte țări unde vrea să se ducă să studieze. (…) Datorită faptului că în curând va face 18 ani, am fost curios dacă urmează să fiu bunic, dar nu mi-a spus nimic din acest punct de vedere. E cam devreme, da…”, a dezvăluit Irinel Columbeanu, la Antena Stars.

Irinel Columbeanu a făcut și o dezvăluire dureroasă, respectiv că în ultima vreme el și fiica lui nu și-au mai vorbit. Motivul nu este însă unul grav. „Nu, fiindcă nu îmi mai funcționează telefonul, nu știu de ce. Am încurcat ceva la el”, a explicat Irinel.

Ce carieră își dorește Irina Columbeanu să urmeze

Deși cei doi nu și-au mai vorbit, fostul afacerist a mărturisit că este extrem de mândru că fiica lui are rezultate școlare foarte bune, lucru pe care îl știe deoarece Monica Gabor îl ține în permanență la curent cu activitatea ei. „Are note foarte bune, Monica are grijă să mi le trimită”, a dezvăluit fostul om de afaceri.

Cu toate că a pus deja bazele unei cariere în mediul online, Irina este atrasă de ideea unei cariere în avocatură, susține tatăl ei. „Merge la concursuri, e hotărâtă să îmbrățișeze cariera de avocat. Participă ca avocat la simularea unor procese, «mock trial», un proces simulat cu juriu, avocat, victimă, acuzat”, povestea Irinel Columbeanu în 2022, pentru Click!.

