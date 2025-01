Monica Gabor ar fi născut în secret un băiețel. Reacția fostului soț, Irinel Columbeanu, la aflarea veștii. „Nu cred că ar fi cazul să o sun!”

Monica Gabor ar fi devenit mamă pentru a doua oară. În vârstă de 37 de ani, fosta soție a lui Irinel Columbeanu ar fi adus pe lume un băiețel, în urmă cu jumătate de an.

Monica Gabor, mamă pentru a doua oară?

Monica Gabor trăiește de câțiva ani în Statele Unite ale Americii cu partenerul ei de viață, Mr. Pink, cu fiul acestuia și cu fiica ei din mariajul cu Irinel Columbeanu. Ea ar fi născut un băiețel în urmă cu aproximativ șase luni, conform cancan.ro.

Fostul afacerist a avut o primă reacție după ce s-a aflat că Monica ar fi devenit mamă pentru a doua oară. Acesta a declarat că se bucură pentru ea și a spus că nu a știut nimic până acum de aceste veste.

„Nu știam (nr. că a născut), dar nu pot decât să mă bucur atât pentru Monica, cât și pentru Irinuca. Dacă așa este adevărat. Nu mi-a spus nimic (nr. Irina Columbeanu). Nu cred că ar fi cazul să o sun, o să aștept să mă sune ea și o să îi spun același lucru și ei, că mă bucur, dacă e adevărat”, a spus Irinel Columbeanu, în exclusivitate pentru Antena Stars.

Ion Cassian, patronul azilului în care locuiește fostul afacerist, a dezvăluit care a fost reacția acestuia când a auzit că fiica lui, Irina, are un frățior.

„Pentru Irinel nu este un secret. El știa încă de anului trecut că Monica a născut un băiat, aflase de la fostul lor naș de cununie. Mi-a și zis: „Mă bucur mult pentru Irinuca, fiica noastră, că acum are și un frățior”. Dar și pentru Monica mi-a spus că se bucură, că o duce bine în America, lângă Mr. Pink, pe care, de altfel, l-a și cunoscut personal, în vizita lui peste Ocean.

Anul trecut, Irinuca a revenit singură în țară, ca să-și revadă tatăl, tocmai pentru că Monica tocmai devenise mămică. Bebelușul cred că are acum vreo 5-6 luni”, ne-a declarat Ion Cassian, pentru Click!

Cum l-a cunoscut Monica Gabor pe Mr. Pink

Monica Gabor și Irinel Columbeanu au fost căsătoriți între anii 2006 și 2011, iar împreună au o fiică adolescentă, Irina, în vârstă de 17 ani.

Monica Gabor și Mr. Pink s-au cunoscut în 2011, la un eveniment din Los Angeles. La momentul respectiv, amândoi erau căsătoriți, iar bărbatul i-ar fi oferit Monicăi un loc de muncă. Ea și-a dorit atunci să se rămână în Los Angeles cu Irinel Columbeanu, așa că fostul cuplu a închiriat acolo un apartament, în care Monica a locuit singură o perioadă. Dar între timp, Irinel a înșelat-o pe Monica, lucru care a dus la despărțirea lor.

„Monica a avut toate motivele să divorțeze de mine. Să ne amintim de momentul în care am fost surprins virtual că o înșelam cu două domnișoare. Sigur, ea a folosit acest pretext ca să divorțeze, își dorea libertate. Am sesizat această realitate și am acționat în consecință. Visul ei a fost să ajungă la Hollywood. O femeie frumoasă nu se cade să fie ținută într-o colivie, oricât de aurită ar fi.

În plus, bine ar fi să faci în așa fel încât fericirea ta să treacă prin fericirea ei. În acel moment, se deschid foarte multe uși, atât pentru tine, cât și pentru ea, iar dacă bucuria nu este comună, eu zic că lucrurile trebuie acceptate ca atare. Dragostea cu sila nu se poate”, a povestit Irinel Columbeanu în emisiunea lui Mădălin Ionescu de la „Metropola TV”.

Monica s-a stabilit definitiv în SUA, împreună cu fiica ei, iar alături de Mr. Pink și de fiul lui au devenit o familie. După ce s-a căsătorit cu Mr. Pink, Monica Gabor a preluat numele lui de familie, iar numele ei din buletin este Monica Wancsuo. Monica Gabor și Mr. Pink sunt foarte discreți cu privire la viața privată și sunt destul de zgârciți cu aparițiile publice.

„Am observat că și în America e destul de cunoscută. Nu știu dacă și-a realizat visul ei de a deveni actriță de cinema, nu a reușit încă, dar probabil că va reuși. Să știți că acum o cheamă Monica Wangsuo, nu o mai cheamă Monica Columbeanu. Monica nu mai are nicio afacere. Ramona e cu astea, cu parfumurile. Ea e doar profesoară de engleză acum” – spunea Irinel Columbeanu, acum ceva timp, despre viața din SUA a fostei sale soții.

