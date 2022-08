Irina Columbeanu, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, are o nouă pasiune. Deși, la finalul anului 2021, părea atrasă de avocatură, în prezent, adolescenta își dorește să se specializeze într-o ramură a medicinei.

Ce carieră își dorește să urmeze fiica lui Irinel Columbeanu: „Ea a spus, singură”

„Ea a spus, singură, în interviul pe care l-am citit, în acel ziar american din Malibu, că ar vrea să devină neurochirurg. Îmi place să cred că este și o bucățică din mine. Cu siguranță și mama ei și mediul în care trăiește cred că a împins-o să aibă aceste opțiuni”, a declarat Irinel Columbeanu la Antena Stars, potrivit Spynews.

„Eu unul, în copilăria mea, am trecut prin astfel de faze, în care părinții mei s-au pronunțat în legătură cu ce voiam eu să fac. Au încercat să mă influențeze, lucru care nu prea mi-a plăcut, dar, până la urmă, mi-a prins bine”, a completat.

Irinel și fiica lui nu s-au mai văzut fizic din 2018. Afaceristul este nerăbdător să-și revadă fiica, cel mai probabil în America, unde Irina locuiește de mai mulți ani alături de mama ei și de soțul acesteia, Mr. Pink, precum și alături de fiul bărbatului. „De-abia aștept această reîntâlnire”, a declarat Irinel.

În calitate de membră a Asociației Studențești a liceului din Malibu pe care-l urmează, Irina susține și promovează implicarea elevilor atât în cadrul instituției, cât și în comunitate.

Anul acesta, Irina a fost singura elevă de clasa a IX-a nominalizată în cadrul evenimentului Tânărul Anului 2022 la BGCM (Boys & Girls Club Malibu), unde a concurat împotriva colegilor ei mai mari, susținând un discurs și prezentând un portofoliu extins cu realizările ei.

În primul an de liceu, Irina a ajutat la înființarea Brent’s Club (împotriva consumului de droguri) în campusul liceului, în cadrul căruia deține în prezent funcția de președinte. Adolescenta face și voluntariat în scopul ajutorării copiilor cu dizabilități.

„Pe lângă numeroasele sale activități extra curriculare, Irina este o savantă care se mândrește cu excelența academică și speră să devină într-o zi avocat, neurochirurg sau scriitor”, scrie Malibu Times, potrivit Pro TV.

„Irina este o adevărată domnișoară. Merge la concursuri, e hotărâtă să îmbrățișeze cariera de avocat. Participă ca avocat la simularea unor procese, «mock trial», un proces simulat cu juriu, avocat, victimă, acuzat”, povestea Irinel Columbeanu în trecut, pentru Click!.

„Ce m-a impresionat e că a participat în calitate de avocat al unei țări precum Japonia. Știu că a avut succes, iar pledoaria ei a fost apreciată de cei prezenți acolo. Studiază deja de pe acum. Are note foarte bune. Pentru ea, învățatul e cea mai mare pasiune. E un spirit de competitivitate foarte mare în clasa ei. Mă bucur mult pentru ea, sunt foarte fericit”, a continuat.

În plus, Irina ar scrie în prezent o carte în limba engleză. „Nu cunosc ce scrie Irina, o voi citi cu interes când o să o termine, nu am încercat să aflu. Fiind și eu autor, știu cum e. Nici ea nu-mi cere mie sfaturi, nici eu ei. Niciun autor nu vrea să dezvăluie nimic până nu apare opera”, mai povestea Irinel într-un alt interviu.

După o pauză de un an, Irina a revenit în mediul online în mai 2021. Deși postează sporadic pe rețelele sociale, adolescenta nu pare să vrea să-și reia constant activitatea pe Instagram și YouTube. Pe Instagram, Irina are 159 de mii de urmăritori, mai mulți chiar și decât mama ei, care are 116 mii, cu 43 de mii mai puțini.

