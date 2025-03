Unde vrea să plece Irinel Columbeanu, după ce a primit acordul medicilor că poate părăsi azilul: „Ne vom revedea în curând”

Irinel Columbeanu a primit recent aprobarea medicilor pentru a călători, după ce starea sa de sănătate s-a îmbunătățit. Fostul om de afaceri intenționează să meargă în America pentru a o vizita pe fiica sa, Irina, sperând să petreacă acolo toată vara.

Irinel Columbeanu părăsește azilul vara aceasta

Irinel Columbeanu (67 de ani), fostul milionar care a ajuns să locuiască la un azil din Ghermănești din cauza problemelor financiare și de sănătate, a primit acum acceptul medicilor pentru a călători. Astfel, pentru că stare de sănătate i s-a îmbunătățit, acesta a anunțat recent că va pleca în America pentru a o vizita pe fiica sa, Irina Columbeanu, și speră să petreacă acolo toată vara.

„Vestea bună este că pot zbura iar cu avionul. Am vorbit cu Irina, ne vom revedea în curând. De data aceasta o să merg eu în America. Sper să pot sta acolo toată vara”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Cancan.

Citește și: Din ce sumă modică trăiește Irinel Columbeanu lunar: „Dintre fostele lui iubite, pe care, cândva, le-a răsfățat, niciuna nu îl ajută”

Citește și: Cum a comentat Irinel Columbeanu faptul că Monica Gabor a devenit mamă pentru a doua oară. Ce relaţie are fostul afacerist cu fiica lui

Citește și: Irinel Columbeanu, dezvăluiri neașteptate despre copilăria Irinei. „Nu am avut nicio vină!” Ce s-a întâmplat cu fiica Monicăi Gabor acum 14 ani. „Nu am fost crezut!”

Citește și: Irina Columbeanu, apariție elegantă, într-o rochie foarte decoltată la serbarea majoratului. Cum a fost fotografiată fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu

O să meargă la fiica sa, Irina, în America

Medicii s-au opus călătoriei fostului om de afaceri din cauza stării sale de sănătate precare, care nu îi permitea să reziste unui drum lung, dar acum i-au dat acordul să poată călători cu avionul. Chiar dacă Irina a venit în țară anul trecut, Irinel Columbeanu nu a mai vizitat-o pe aceasta de câtiva ani și vrea să se asigure că de data aceasta totul să fie în ordine.

„Îmi amintesc cum era să ratez acea plecare. Abia la aeroport am observat că-mi expira pașaportul. Am avut noroc cu vameșii. Apoi am rezolvat problema acolo, la consulat. De data aceasta voi avea grijă ca totul să fie în ordine”, a mai spus Irinel Columbeanu, potrivit sursei citate anterior.

Chiar și Ion Cassian, directorul azilului din Ghermănești, spunea că fostul milionar se simte mult mai bine acum, atât fizic, cât și psihic.

„Irinel se află acum într-o stare fizică și psihică bună, are un tonus ridicat, dar și poftă de mâncare, s-a mai și îngrășat câteva kilograme, iarna asta. E foarte bine, după cele 3 AVC-uri, după tratament”, a spus directorul Ion Cassian, pentru Click! despre fostul milionar.

Ce pensie primește lunar Irinel Columbeanu

Conform directorului de la Ghermănești, Irinel Columbeanu primește o pensie de aproximativ 2.000 de lei, însă, după achitarea datoriilor către bănci, rămâne cu doar 1.680 de lei, adică puțin peste 300 de euro. „Dintre fostele lui iubite, pe care, cândva, Irinel Columbeanu le-a răsfățat, niciuna nu îl ajută cu bani. Nici fiica lui, Irinuca, nu i-a mai trimis, aș fi știut, căci vin direct la mine în cont. Slăbiciunea lui este Irinuca, vorbesc adesea la telefon„, a mai spus acesta.

foto – arhivă Unica

Urmărește-ne pe Google News