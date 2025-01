Ilinca Vandici și Teo Trandafir, reacție după ce s-a spus că Monica Gabor ar fi devenit din nou mamă. „Nimeni nu a știu nimic, nici ea cred că nu a știut!”

Ilinca Vandici și Teo Trandafir au comentat vestea că Monica Gabor ar fi devenit mamă pentru a doua oară cu Mr. Pink. Cele două nu s-au putut abține să nu discute despre această știre care a uimit lumea showbiz-ului.

Monica Gabor i-ar fi făcut un copil lui Mr. Pink

Monica Gabor ar fi născut un băiețel în urmă cu șase luni, potrivit cancan.ro, dar informația a fost ținută secretă până recent. În vârstă de 37 de ani, fosta soție a lui Irinel Columbeanu l-ar fi făcut pe Mr. Pink tată pentru a doua oară și ar fi adus pe lume un frățior pentru fiul său.

Vestea a ajuns la urechile prezentatoarelor emisiunii „Follow us”, Ilinca Vandici și Teo Trandafir, care au vorbit despre acest subiect în stilul lor caracteristic.

Citeşte şi: Lui Irinel Columbeanu îi este dor de Monica Gabor. Ce spune despre o împăcare cu fosta soție

Citeşte şi: Ce carieră își dorește să urmeze fiica lui Irinel Columbeanu: „Ea a spus, singură”

Citeşte şi: Cum a început povestea de dragoste dintre Monica Gabor și Mr Pink: „El era însurat la acea vreme”

„Da, cică a devenit mamă pentru a doua oară, are un băiețel, doar că, vedeți voi, nimeni nu a știu nimic, nici ea cred că nu a știut. O fi aflat… mai sunt cazuri. Nu s-a arătat nici măcar pe sine” – a spus Ilinca Vandici.

Iar Teo a completat: „Fii atentă, că am auzit o bârfă! Cică Mr. Pink ăsta o cam ține din scurt. Și nu are voie să tocuri, nu are voie rujuri, nu are voie…”

Ilinca Vandici a spus apoi că este de părere că Monica și-ar fi ținut sarcina ascunsă pentru că așa i-ar fi cerut Mr. Pink, el fiind cunoscut ca îi impune acesteia multe restricții și reguli stricte.

„Eu nu am înțeles chestia asta. Da, au auzit și eu că limitele sunt foarte stricte și de netrecut peste ele. Mr. Pink a zis că să nu mai poarte tocuri, dar dacă mă întrebi cred că e de înțeles pentru că Monica este o femeie înaltă, frumoasă, foarte înaltă, iar el nu e extrem de înalt, ca să zic așa. Și dacă ea își mai pune și tocuri…discrepanța e discrepanță. Înțeleg asta cu tocurile. Dar de ce să nu o lași să se machieze? Înțeleg și asta, nu m-a întrebat nimeni, dar eu îmi dau cu părerea. Ea e superbă naturală! De ce să se machieze? Chiar cred că poate fi un motiv.

Poate că și asta cu sarcina, cu nașterea, fiind ascunse de ochii privitorilor, poate fi tot din zona limitelor puse de Mr. Pink pentru că nu a știut nimeni, nimic și dintr-o dată aflăm că Monica Gabor este mamă pentru a doua oară. Nu s-a arătat! (…)

Astea sunt speculațiile pe care le face presa, noi nu știm că nu a venit nimeni să ne spună că e așa sau e așa. Doar că mare ne-a fost surprinderea când am citit la sfârșitul anului trecut pentru prima și prima dată cum că Monica este mamă pentru a doua oară. După care a venit și Ramona, a făcut și ea niște postări, acum am înțeles că fericita familie este la Hong Kong, dar că băiețelul născut a rămas în America”– a mai spus Ilinca Vandici.

Cum a reacționat Irinel Columbeanu la aflarea veștii că Monica ar fi născut

Fostul afacerist a fost uimit de această informație și a declarat că nu a auzit nimic de la nimeni despre asta. Cu toate acestea, Columbeanu a precizat că se bucură pentru ea și va aștepta să fie sunat chiar de Monica pentru a-i fi confirmată vestea.

„Nu știam (nr. că a născut), dar nu pot decât să mă bucur atât pentru Monica, cât și pentru Irinuca. Dacă așa este adevărat. Nu mi-a spus nimic (nr. Irina Columbeanu). Nu cred că ar fi cazul să o sun, o să aștept să mă sune ea și o să îi spun același lucru și ei, că mă bucur, dacă e adevărat”, a spus Irinel Columbeanu, în exclusivitate pentru Antena Stars.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News