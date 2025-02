După un divorţ spectaculos şi un scandal internaţional, rapperul italian Fedez a devenit din nou subiect de presă, dar de data aceasta pentru un motiv mult mai personal. Fostul soţ al Chiarei Ferragni a fost prins în mijlocul unui scandal de infidelitate, care a dezvăluit o relaţie secretă cu o altă femeie, Angelica Montini, pe parcursul întregului său mariaj cu Chiara. Detaliile picante din mesaje şi confesiuni intime între cei doi au ieşit la iveală, punând sub semnul întrebării „mariajul perfect” pe care îl etalau cei doi în faţa lumii.

Mesajele dintre Fedez şi amanta cu care a înşelat-o pe Chiara Ferragni

Fedez (35 de ani), pe numele real Federico Leonardo Lucia, a fost un soţ care trăia o viaţă dublă timp de şapte ani, în timp ce Chiara Ferragni îşi continua cariera de influenceriţă şi fashion icon. Fanii lor erau convinşi că forma relaţiei lor era una de invidiat, dar în culise lucrurile arătau diferit.

De la mesaje secrete, la întâlniri ascunse, Fedez părea că avea o relaţie ascunsă cu Angelica Montini, o stilistă din Milano, care provine dintr-o familie înstărită. Între cei doi, s-ar fi născut o legătură puternică, iar Fedez a fost mai mult decât dispus să îşi pună mariajul în pericol.

Mesajele trimise de Fedez amantei sale sunt tulburătoare.

„Mi-e dor de tine, abia aştept să te văd din nou… Chiara e la eveniment, mă pot relaxa”, sunt câteva din cuvintele pe care Fedez i le-a trimis amantei, potrivit cancan.ro.

Cum a ieşit la iveală infidelitatea lui Fedez

Începuturile acestui scandal au fost legate de „Pandoro”, o afacere care a adus la suprafaţă nereguli financiare și personale. Însă adevăratele detalii tulburătoare au ieşit la iveală atunci când Chiara a început să fie investigată de fiscul italian. La acel moment, Fedez a continuat să îşi întâlnească amanta în secret, în timp ce Chiara era prinsă în activităţile ei de influencer şi designer.

Potrivit surselor din presa italiană, rapperul italian ar fi avut multe alte aventuri pe parcursul căsniciei sale, însă nimic nu l-ar fi legat mai puternic decât relaţia cu Angelica. Conform unor capturi de ecran care au ajuns în presă, Fedez ar fi trimis un mesaj intim amantei sale chiar când se afla într-un spital pentru o tomografie.

„Îmi amintesc perfect când făceam tomografii în spital, cu o seară înainte de operaţie, de anestezie. Au fost doar trei oameni care mi-au dat putere să înfrunt totul. Leone, Vittoria şi tu. Mi-aş fi dorit să te am lângă mine, dar tu nu erai”, scria Fedez la momentul acela.

„Dacă îmi spui să las totul, las totul”

Fabrizio Corona, cunoscutul paparazzo italian, a adus în prim-plan o declaraţie uluitoare legată de momentul în care Fedez se pregătea să se căsătorească cu Chiara Ferragni. Se pare că, înainte de a urca la altar, Fedez vorbea cu Angelica.

„Cu cinci minute înainte de a urca la altar, era în baie, ascuns, și știi cu cine vorbea? Cu Angelica. El i-a spus: Te iubesc, dacă îmi spui să renunț la tot, o să renunț la tot. Ea răspunde: Și eu te iubesc, dar sunt gata să rămân pe margine”, a susţinut Fabrizio Corona, o figură cunoscuta în lumea mondenă italiană, potrivit Fem.

În ciuda acestor mesaje, Fedez nu pare să fi renunţat niciodată la mariajul său cu Chiara, dar relaţia cu Angelica i-a afectat profund viaţa personală. Mai mult decât atât, se pare că rapperul nutrea sentimente de gelozie pentru că amanta îşi făcuse între timp un iubit – devenind rapid un motiv de reproş.

„De o lună încerc să te fac să înțelegi cât de mult rău mi-a făcut toată această situație. Am avut o relație, l-am înșelat, am fost cu tine. Te-am iubit cu adevărat. În schimb, tu l-ai contactat pe iubitul meu și i-ai spus că vrei să mă întorc la el. De șapte ani aș fi putut să-ți stric căsnicia dacă aș fi vrut. Dar nu am făcut-o. Eu nu vorbesc despre tine, Federico, niciodată cu nimeni. Spre deosebire de tine, care vorbești despre mine cu oameni pe care-i cunoști sau nu”, i-ar fi spus Angelica, atunci când Fedez a acuzat-o de indiscreție, într-o criză de gelozie, potrivit cancan.ro.

Un alt mesaj dintre cei doi, trimis cu două zile înainte de Festivalul Sanremo, în care Fedez urma să performeze, relevă o distanţare emoţională din partea amantei sale.

„Îmi pare rău, Fedez, dar nu mai simt aceleaşi sentimente. M-am distanţat, am vrut să te fac să înţelegi”, a fost mesajul trimis de Angelica lui Fedez.

Chiara Ferragni ar fi fost şi ea infidelă

În faţa acestei trădări, Chiara Ferragni pare să fi ales să pună familia pe primul loc şi să protejeze relaţia cu cei doi copii ai ei. Totuşi, zvonurile nu s-au oprit aici. Conform unor surse din presa italiană, Chiara ar fi avut şi ea momente de infidelitate. Bloggerul de mondenităţi, Alessandro Rosica, afirmă că Chiara ar fi avut o relaţie secretă cu cineva la o petrecere, drept răzbunare pentru trădările soţului ei.

De asemenea, Tony Effe, un alt rapper italian, i-ar fi reproşat lui Fedez că a ignorat-o pe Chiara atunci când aceasta avea nevoie de sprijinul lui, spunându-i că a stat aproape de el atunci când era bolnav, dar acum, când ea avea nevoie de el, el a fugit.

