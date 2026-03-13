MC Danilo Boladão a murit la 47 ani. Care a fost cauza decesului artistului

MC Danilo Boladão, un rapperul brazilian în vârstă de 47 de ani, s-a stins din viață subit într-un spital din Santos. Artistul, cunoscut pentru lupta sa cu diabetul, a suferit trei atacuri cardiace fatale. Medicii suspectează o tromboză.
Lumea muzicii este în doliu după dispariția fulgerătoare a artistului MC Danilo Boladão, care s-a stins la doar 47 de ani. Moartea sa a provocat o undă de șoc în rândul fanilor și al celor dragi, lăsând un gol imens în sufletele tuturor.
Rapperul brazilian a încetat din viață pe 9 martie 2026, în urma unor complicații medicale neașteptate.
Soția sa, Thays Kolben, a fost cea care a observat că Danilo nu se simțea bine, acesta având dificultăți de respirație.
De ani buni, MC Danilo Boladão trăia cu complicațiile cauzate de diabet, care i-au afectat grav sănătatea. Artistul suferise mai multe amputări la nivelul membrelor inferioare, inclusiv la degete și călcâi. Cu toate acestea, Thays a spus că starea lui părea stabilă în zilele dinaintea tragediei.
„A urmat un tratament cu antibiotice pentru o infecție, analizele erau bune și totul părea în regulă”, a spus soția rapperului.
Medicii au indicat că tromboza ar putea fi cauza decesului, dar rezultatele autopsiei vor aduce confirmarea.
MC Danilo Boladão a lăsat în urmă o soție îndurerată și o fiică de 18 ani, născută dintr-o căsătorie anterioară. Popularitatea sa era în creștere, având peste 100.000 de urmăritori pe Instagram, iar muzica sa a inspirat o întreagă comunitate.
Sursă foto: Instagram
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.