MC Danilo Boladão a murit la 47 ani. Care a fost cauza decesului artistului

MC Danilo Boladão, un rapperul brazilian în vârstă de 47 de ani, s-a stins din viață subit într-un spital din Santos. Artistul, cunoscut pentru lupta sa cu diabetul, a suferit trei atacuri cardiace fatale. Medicii suspectează o tromboză.

MC Danilo Boladão a murit la 47 ani

Lumea muzicii este în doliu după dispariția fulgerătoare a artistului MC Danilo Boladão, care s-a stins la doar 47 de ani. Moartea sa a provocat o undă de șoc în rândul fanilor și al celor dragi, lăsând un gol imens în sufletele tuturor.

Rapperul brazilian a încetat din viață pe 9 martie 2026, în urma unor complicații medicale neașteptate.

Soția sa, Thays Kolben, a fost cea care a observat că Danilo nu se simțea bine, acesta având dificultăți de respirație.

„Când am ajuns la unitatea de urgență, deja suferise primul atac cardiac. Au urmat încă două. Totul s-a întâmplat foarte rapid”, a declarat ea cu durere.

Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic, iar artistul a fost declarat decedat în jurul orei 4.40 dimineața, într-un spital din Santos.

Rapperul lupta de mai mulți ani cu diabetul

De ani buni, MC Danilo Boladão trăia cu complicațiile cauzate de diabet, care i-au afectat grav sănătatea. Artistul suferise mai multe amputări la nivelul membrelor inferioare, inclusiv la degete și călcâi. Cu toate acestea, Thays a spus că starea lui părea stabilă în zilele dinaintea tragediei.

„A urmat un tratament cu antibiotice pentru o infecție, analizele erau bune și totul părea în regulă”, a spus soția rapperului.

Medicii au indicat că tromboza ar putea fi cauza decesului, dar rezultatele autopsiei vor aduce confirmarea.

MC Danilo Boladão a lăsat în urmă o soție îndurerată și o fiică de 18 ani, născută dintr-o căsătorie anterioară. Popularitatea sa era în creștere, având peste 100.000 de urmăritori pe Instagram, iar muzica sa a inspirat o întreagă comunitate.

