Actrița Amanda Bynes, transformată radical după ce a slăbit 12 kg. Cum arată în prezent

Amanda Bynes, fosta vedetă Nickelodeon care a cucerit publicul în anii 2000, a trecut de-a lungul anilor prin schimbări de look șocante, iar cele mai recente imagini cu ea au stârnit reacții puternice în mediul online.

Postarea cu care și-a surprins fanii

Amanda Bynes a slăbit considerabil și și-a etalat noua siluetă într-un videoclip publicat pe Instagram, la câteva luni după ce a recunoscut că folosește injecții GLP-1 pentru pierderea în greutate. Actrița, în vârstă de 39 de ani, a dezvăluit la finalul anului trecut că a început tratamentul cu Ozempic, iar acum își arată rezultatele cu mândrie.

Pe Instagram Stories, Amanda a postat o fotografie surprinsă de paparazzi și a mărturisit că a slăbit 12 kg de când folosește medicamentul. „De obicei nu-mi plac pozele paparazzilor pentru că aveam aproximativ 81,6 kg, dar acum am slăbit circa 12,7 kg cu Ozempic! Sunt la aproximativ 68,9 kg. Știu că încă par mare, dar această poză este foarte inspirantă pentru mine!”

În noile imagini, actrița apare mult mai suplă, purtând pantaloni scurți albi, un top scurt cu imprimeu și cizme până la genunchi, lăsându-și abdomenul plat la vedere. Lookul a fost completat cu o mască de față, o glugă și o jachetă albastră transparentă cu sclipici, în timp ce ținea în mână o geantă Dior neagră.

Apariția a atras imediat atenția fanilor, care au remarcat schimbarea vizibilă a siluetei sale, Bynes continuând să își documenteze transformarea fizică pe rețelele sociale.

Transformări estetice și lupta cu imaginea de sine

În ultimele luni, Amanda Bynes a fost mai deschisă ca oricând în privința intervențiilor estetice. În august 2025, ea a postat cu mândrie rezultatul injecțiilor în buze. În 2023, actrița a trecut printr-o blefaroplastie, o intervenție care, spune ea, i-a schimbat complet încrederea în sine: „A fost unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-aș fi putut face pentru încrederea mea în mine… mă simt mult mai bine acum cu mine însămi.”

Problemele legate de imaginea corporală o urmăresc însă de ani întregi. Amanda a recunoscut că filme precum „She’s the Man” și „Easy A” au declanșat perioade lungi de depresie, din cauza felului în care se percepea pe ecran. „Când a apărut filmul și l-am văzut, am intrat într-o depresie profundă pentru că nu mi-a plăcut cum arătam când eram băiat”, a spus ea. Vizionarea „Easy A” ani mai târziu i-a provocat aceeași reacție: „Nu suportam efectiv felul în care arătam în acel film… eram absolut convinsă că trebuie să mă opresc din actorie.”

Anii de criză: dependență, episoade psihotice și tutela de aproape un deceniu

Transformările fizice ale Amandei sunt doar o parte din povestea ei. În ultimii ani, actrița s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate mintală și dependență. A trecut prin episoade psihotice induse de consumul de substanțe, în special Adderall și marijuana, iar în 2023 a fost internată involuntar într-un spital psihiatric după ce a fost găsită rătăcind singură pe străzile din Los Angeles, declarând că „iese dintr-un episod psihotic”.

Între 2013 și 2022, Bynes s-a aflat sub tutela mamei sale, din cauza instabilității emoționale și a comportamentului imprevizibil. Deși în 2014 s-a vorbit despre un posibil diagnostic de tulburare bipolară, actrița a afirmat ulterior că multe dintre problemele ei au fost cauzate în principal de consumul de droguri, nu de o boală psihică cronică.

De la copil-minune Nickelodeon la retragerea din actorie

Ascensiunea Amandei Bynes a fost la fel de spectaculoasă precum declinul ei. A devenit celebră încă din copilărie, datorită aparițiilor în All That și The Amanda Show, două dintre cele mai populare producții Nickelodeon ale anilor ’90 și 2000. Ulterior, a jucat în comedii de succes precum Big Fat Liar, What a Girl Wants, She’s the Man și Hairspray, devenind una dintre cele mai iubite actrițe ale generației sale.

În 2010, pe fondul problemelor personale tot mai accentuate, Amanda Bynes s-a retras din actorie, iar de atunci fiecare apariție a ei în mediul online stârnește reacții intense.

Astăzi, actrița rămâne o figură controversată, marcată de transformări radicale și de o luptă continuă cu propria imagine și sănătate mintală. În ciuda criticilor, Amanda pare hotărâtă să își trăiască viața după propriile reguli, chiar dacă asta înseamnă să surprindă — sau să șocheze — publicul la fiecare pas.

Foto – Profimedia / Instagram

