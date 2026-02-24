Rapperul Luci4 a murit la 23 de ani

Moartea rapperului Luci4 a zguduit comunitatea muzicală, iar detaliile apărute ulterior conturează un tablou dramatic al ultimelor sale momente. Artistul, pe numele real James Dear, avea doar 23 de ani și era considerat unul dintre cei mai promițători reprezentanți ai microgenului sigilkore. Vestea dispariției sale a generat un val de reacții emoționante din partea fanilor, apropiaților și industriei muzicale.

Circumstanțe misterioase în jurul morții artistului

Rapperul a murit duminică, 22 februarie, într-o locuință privată din Los Angeles. Potrivit raportului medicului legist, Luci4 a fost declarat decedat în jurul orei 11:40, la sosirea echipajelor de pompieri. Poliția din Los Angeles a deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

Bunicii artistului au declarat pentru TMZ că acesta se afla în casa unui prieten și că portofelul lui ar fi fost găsit gol. Ei susțin că detaliile din jurul morții ridică semne de întrebare, iar familia așteaptă clarificări oficiale.

Ascensiunea fulminantă a lui Luci4 în muzică

James Dear, cunoscut și sub aliasul Axxturel, a devenit o figură centrală în sigilkore, un subgen al trap-ului care combină elemente electronice și influențe cloud rap. Popularitatea lui a explodat în 2021, odată cu viralizarea pieselor sale pe TikTok, platformă care l-a propulsat rapid în atenția caselor de discuri.

Ulterior, artistul a semnat cu Atlantic Records, iar hitul „BodyPartz” a devenit un fenomen, fiind certificat cu aur de RIAA în 2024. Succesul său a continuat cu lansarea albumului Vampmania 3 în 2025 și cu o serie de single-uri lansate la începutul lui 2026, precum „Otw”, „Sleeve”, „B4 the Storm” și „#NEVERSURRENDER”.

Reacția managerului: „A fost un lider, un rege și un geniu”

Managera lui Luci4, Kayla G, a confirmat moartea artistului într-un mesaj emoționant postat pe TikTok. Ea a descris pierderea ca fiind devastatoare și a subliniat impactul pe care tânărul rapper l-a avut asupra celor din jur.

„Sunt devastată să vă anunț că astăzi, James, Luci4, Axxturel, a încetat din viață. A fost cu adevărat un lider, un rege, un muzician și un geniu”, a scris aceasta.

În mesajul ei, Kayla G a adăugat: „Nu a existat nimeni ca el și nu va mai exista. L-am iubit cu toții enorm. Rest Easy. Vă rugăm să acordați familiei și prietenilor intimitatea necesară în aceste momente dificile.”

Moartea lui Luci4 lasă în urmă o comunitate de fani devotați și o industrie muzicală care îl vedea ca pe unul dintre cei mai inovatori artiști ai generației sale. Stilul său unic, energia creativă și influența asupra microgenului sigilkore au transformat numele lui James Dear într-un reper pentru tinerii artiști.

