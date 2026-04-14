Cine sunt cei trei români care au ucis un italian în ziua de Paște. Copilul de 11 ani al victimei a privit totul: „Tată, ridică-te”

Ionuț Alexandru Miron, de 23 de ani, Eduard Alin Căruțașu, de 19 ani, și un prieten minor sunt cei trei bărbați români care au fost reținuți pentru agresarea lui Giacomo Bongiorni, un bărbat italian în vârstă de 47 de ani. Iată cum s-a întâmplat totul.

Cine sunt românii care au ucis în bătaie un italian

Ancheta privind moartea lui Giacomo Bongiorni, bărbatul de 47 de ani ucis sub ochii fiului său de 11 ani în urma unei agresiuni violente comise de un grup de tineri în piața centrală din Massa, se extinde.

Cei trei bărbați români se aflau în piața centrală Piazza Felice Palma, din Massa, unde aruncau sticle de sticlă în vitrina unui magazin.

Giacomo Bongiorni s-a apropiat de ei și le-a cerut să înceteze. Totul se întâmpla pe 12 aprilie, în noaptea Paștelui ortodox.

Bărbații români l-au încercuit și l-au agresat, iar Giacomo a căzut, lovindu-se la cap, murind practic pe loc. Tocmai ieșise dintr-un local din centrul istoric, unde își petrecuse seara ascultând muzică live împreună cu partenera sa, Sara Tongiani, cumnatul, câțiva prieteni și copilul de 11 ani care și-a văzut tatăl murind sub ochii lui.

Ce a povestit logodnica italianului

Sara Tognocchi, partenera victimei, era împreună cu fiul de 11 ani și a văzut grupul cum îl agresa pe Bongiorni: „A murit din cauza loviturilor”, a declarat pentru Corriere della Sera.

„În iulie urma să ne căsătorim și să ne mutăm împreună într-o casă nouă”, a adăugat femeia.

„În acea seară, fratele meu și Giacomo le-au spus acestor tineri să nu mai arunce cu sticle. Ei i-au înconjurat. Au venit și alți tineri. Au început să-i lovească. Îi băteau fără oprire. S-au oprit doar când și-au dat seama că l-au omorât. Abia atunci au fugit. Între timp au venit și alte persoane să vadă ce se întâmplă. Doi tineri au început să-i facă masaj cardiac lui Giacomo. Eu am alergat la el, îi țineam capul în mâini, dar îi curgea sânge din urechi. Fiul lui îl ținea de mână și spunea: ‘Tată, ridică-te. Te rog, ridică-te’.”

Cei trei români au fost reținuți

Cei doi majori reținuți de procuratura din Massa sunt Ionuț Alexandru Miron, de 23 de ani, și Eduard Alin Căruțașu, de 19 ani, ambii de naționalitate română.

Minorul a fost reținut de procuratura pentru minori din Genova. Carabinierii au ajuns la ei în urma verificărilor și a imaginilor de pe camerele de supraveghere. Au fost interogați la secție, iar apoi s-a dispus reținerea. Pentru toți, acuzația este de participare la omor calificat.

Ancheta, conturată încă din primele ore după incident, a permis identificarea tuturor persoanelor implicate și efectuarea de percheziții și confiscări de materiale utile pentru reconstituirea faptelor.

Rezultatul rapid s-a datorat și sistemelor de supraveghere video din zonă și numeroaselor mărturii, după cum a subliniat procurorul Piero Capizzoto.

Procuratura pentru minori din Genova a dispus reținerea unui adolescent considerat, în acest stadiu, responsabil de omor, iar procuratura din Massa a emis măsuri similare pentru cei doi majori, conform publicației Il Martino.

Urmează audierile

În zilele următoare vor avea loc audierile pentru toți suspecții: minorul în fața judecătorului pentru investigații preliminare din cadrul tribunalului pentru minori din Genova, iar cei doi majori în fața judecătorului din Massa.

Vor putea prezenta propria versiune și eventuale probe în apărare. Autopsia asupra corpului victimei va fi decisivă pentru stabilirea exactă a cauzei morții.

Potrivit informațiilor de până acum, tragedia s-a petrecut în jurul orei 1 noaptea, la finalul unei seri aparent liniștite.

Cine era Giacomo Bongiorni

Comunitatea a reacționat puternic. Primarul Francesco Persiani a vorbit despre „o violență nemaiauzită”. Episcopul din Massa Carrara-Pontremoli, Mario Vaccari, a cerut o reflecție colectivă, subliniind disproporția reacției și rapiditatea cu care s-a ajuns la tragedie. A fost anunțată organizarea unei procesiuni cu lumânări în memoria victimei.

Giacomo Bongiorni era cunoscut în oraș pentru firea sa calmă și pasiunea pentru fotbal. A jucat până în 2012 la clubul San Vitale Candia, care l-a descris drept „un băiat de aur, educat și luminos”. Viața lui s-a încheiat în câteva momente, după o seară petrecută alături de cei apropiați.

