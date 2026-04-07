Claudia Pătrășcanu, mesaj emoționant pentru Codruța Filip, care este afectată de divorțul de Valentin Sanfira: „Îmi aduc aminte cum plângeam și eu”

Claudia Pătrășcanu, emoționată de lacrimile Codruței Filip, i-a transmis un mesaj de încurajare. Cântăreața o sfătuiește să fie puternică și să privească cu încredere spre viitorul ei.

Claudia Pătrășcanu, mesaj emoționant pentru Codruța Filip

Claudia Pătrășcanu a transmis un mesaj emoționant de susținere pentru Codruța Filip, după ce a urmărit declarațiile înlăcrimate ale acesteia despre despărțirea recentă. Cuvintele cântăreței au fost pline de empatie și încurajare, inspirate de propria sa experiență dureroasă, divorțul de Gabi Bădălău.

„Empatizez cu ea și îmi aduc aminte cum plângeam și eu. Lacrimile astea, suferința, nu o poți controla și acolo unde simțeam, plângeam”, a mărturisit Claudia Pătrășcanu, în cadrul unui interviu oferit pentru Spynews TV Live. Artista a subliniat că, deși Codruța traversează o perioadă dificilă, are un viitor luminos în față, plin de oportunități. „Ea este atât de frumoasă, are talent muzical, cântă foarte frumos, are o carieră în față. Are viața înainte”.

„Eu nu aș mai plânge și nu aș mai suferi”

Claudia a remarcat că, spre deosebire de propria ei experiență de divorț, Codruța și fostul partener nu au copii împreună, ceea ce face despărțirea mai puțin complicată. „Ei nu au copii, e un lucru ok, așa a fost să fie. A fost o lovitură și o dezamăgire, dar are toată viața înainte”, a mai spus artista, citată de Spynews.

În același timp, artista a încurajat-o să lase suferința în urmă și să se concentreze pe lucrurile care contează cu adevărat. „Eu nu aș mai plânge și nu aș mai suferi pentru nimic în lume. Aș plânge pentru copiii mei, pentru familia mea, pentru Dumnezeu”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.

Foto: Instagram

