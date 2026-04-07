Reacția lui Georgică Cornu după ce Marina Almășan a fost cerută în căsătorie de Sorin Mărcuș: „Nu cred că va ține relația. Ea e o prefăcută”. Ce a spus despre inelul de logodnă primit de prezentatoare

Marina Almășan a fost cerută în căsătorie de Sorin Mărcuș, iar vestea a stârnit o reacție dură din partea fostului ei partener, Georgică Cornu. El pune sub semnul întrebării viitorul relației dintre prezentatoare și afacerist.

Reacția lui Georgică Cornu după ce Marina Almășan a fost cerută în căsătorie de Sorin Mărcuș

Marina Almășan a răspuns pozitiv la cererea în căsătorie venită din partea afaceristului Sorin Mărcuș chiar de ziua lui, în Dallas, SUA. Cei doi formează un cuplu de câteva luni și par mai îndrăgostiți ca niciodată. Anunțul a surprins pe mulți, mai ales având în vedere că relația dintre Marina și fostul ei partener, omul de afaceri Georgică Cornu, a fost una intens mediatizată și marcată de controverse.

Într-un interviu pentru Spynews, Georgică Cornu nu s-a abținut să comenteze vestea logodnei fostei sale partenere, alături de care a format un cuplu vreme de 12 ani. Afaceristul a avut o reacție tranșantă, declarând că nu crede în viitorul relației dintre Marina Almășan și Sorin Mărcuș.

„Îi știu obiceiul. Nu cred că va ține relația, nu are cum să țină. Ea e o prefăcută, o șmecheră. Îi doresc să țină, dar nu cred, pentru că la stilul ei n-are cum”, a spus.

„Și eu am cerut-o de soție”

Despărțirea dintre Marina Almășan și Georgică Cornu, survenită în urmă cu mai mulți ani, a fost marcată de scandaluri și acuzații, ajungând chiar și în instanță. Cei doi s-au acuzat reciproc din diverse motive, iar la un moment dat, Cornu a fost nevoit să poarte brățară electronică, în urma unui ordin de protecție solicitat de fosta sa parteneră.

În prezent, viața personală a Marinei a luat o turnură neașteptată. Deși relația cu Sorin Mărcuș este la început, cei doi par să-și fi găsit liniștea unul alături de celălalt. Totuși, fostul iubit al vedetei rămâne neîncrezător. Acesta susține chiar că, în trecut, a cerut-o la rândul său în căsătorie pe Marina, însă relația lor nu a ajuns niciodată la altar.

„Și eu am cerut-o de soție. Am verighetele pe acasă, ea le-a cumpărat din Israel. Nu puteam să ne căsătorim că nu eram niciunul despărțiți în acte. Eu am așteptat-o pe ea să-i semneze Socaciu divorțul, iar la mine fosta mea soție nu l-a mai semnat, și atunci n-am putut, dar eu am cerut-o. Cum am zis, eu am verighetele luate de ea din Israel, am fost într-o excursie acolo și ea a ales verighetele”, a povestit Cornu pentru Spynews.

Ce a spus despre inelul de logodnă primit de prezentatoare: „O sârmă”

Fostul partener al Marinei Almășan nu s-a ferit să-și exprime și o opinie despre inelul de logodnă primit de prezentatoare. Cu un ton ironic, acesta a declarat: „Am văzut pe degetul ei acum că are o sârmă subțire, e inel da, dar e cam subțire”.

În plus, Cornu nu crede că va avea loc o nuntă și nu consideră necesar să o felicite pe fosta sa iubită: „Nu cred că face nicio nuntă! Nu am de ce să o felicit, e o bandită, nu am ce să-i spun mai multe”.

Rămâne de văzut ce le rezervă viitorul celor doi îndrăgostiți.

