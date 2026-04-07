Anunțul medicilor după investigația CT a lui Mircea Lucescu: Multiple semne de AVC și probleme pulmonare grave

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu rămâne extrem de gravă, după ce antrenorul în vârstă de 80 de ani a fost supus marți, 7 aprilie 2026, unei investigații CT complexe la Spitalul Universitar din București. Medicii au descoperit complicații serioase, iar prognosticul este în continuare rezervat. Familia a fost informată în detaliu, iar echipa medicală analizează posibilitatea unei intervenții invazive pentru a-i susține funcțiile vitale.

Investigațiile CT confirmă multiple complicații

Conducerea Spitalului Universitar a transmis că rezultatele investigațiilor realizate marți au evidențiat probleme majore. „Pacientul a fost supus astăzi unei investigații CT complexe”, au anunțat reprezentanții unității medicale. Examinarea a arătat „multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de tromboembolism pulmonar”, ceea ce complică semnificativ evoluția stării sale.

Medicii au precizat că familia a fost informată complet despre situație și că Mircea Lucescu rămâne internat la terapie intensivă, sub monitorizarea unei echipe pluridisciplinare.

La Timișoara, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat gravitatea situației. Oficialul a evitat să facă estimări privind șansele de recuperare, subliniind că evoluția este imprevizibilă. „Tot ce vă pot comunica este că este îngrijit la terapie intensivă. Prognosticul este rezervat și nu am dori să speculăm evoluția medicală”, a declarat Rogobete.

Citeşte şi: Ultima dorință a lui Mircea Lucescu. Soția lui, Neli, a izbucnit în lacrimi la plecarea de la spital. Ce le-a spus jurnaliștilor

Citeşte şi: Dan Negru, mesaj emoționant după ce Mircea Lucescu a ajuns pe patul de spital. Sfat prețios pentru Răzvan Burleanu, după plecarea lui Il Luce

Citeşte şi: Cum a început povestea de iubire dintre Mircea Lucescu și soția sa, Neli. Cei doi au împreună un copil

Posibilă intervenție invazivă: montarea unui sistem ECMO

Echipele medicale de cardiologie, ATI, chirurgie cardiacă și hematologie s-au reunit marți pentru a analiza opțiunile terapeutice. La discuții a participat și un cardiolog român stabilit în Franța, chemat la solicitarea familiei. Spitalul a transmis că tratamentul actual va continua, însă miercuri starea pacientului va fi reevaluată.

„Se va lua în calcul posibilitatea unei intervenții invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO). Vom reveni prin comunicate ulterioare asupra situației medicale a pacientului”, au precizat reprezentanții SUUB.

Reacții emoționante din lumea fotbalului

Starea critică a lui Mircea Lucescu a generat numeroase reacții în lumea sportului. Printre cele mai emoționante se numără mesajul lui Andrei Nicolescu, conducătorul lui Dinamo, care a rememorat sprijinul discret pe care „Il Luce” l-a oferit clubului în momentele sale cele mai dificile.

„Mircea Lucescu a fost una dintre excepții. A ales să vină aproape, să vadă cu ochii lui, să stea de vorbă cu oamenii din club, să pună întrebări și să asculte. Nu a căutat efectul public și nici nu s-a lăsat prins în logica reacțiilor de moment”, a scris Nicolescu. El a adăugat că, în aceste clipe, „gândul merge firesc către el”, subliniind lecția de caracter și echilibru pe care antrenorul a oferit-o de-a lungul timpului.

Internat din 29 martie, după ce i s-a făcut rău înaintea unui antrenament al echipei naționale, Mircea Lucescu se află acum într-o luptă dificilă pentru viață. Medicii continuă monitorizarea permanentă, iar următoarele 24 de ore sunt considerate decisive pentru stabilirea direcției terapeutice.

Foto – arhivă

