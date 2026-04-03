Familia lui Mircea Lucescu vrea să îl mute în Viena, după ce acesta a suferit două infarcturi

Mircea Lucescu a suferit două infarcturi în recursul unei singure zile. Familia lui ar vrea să îl transfere pe acesta la un spital din Viena, Austria. Totuși, având în vedere starea lui delicată, familia are nevoie de acceptul șefului de la secția de cardiologie a Spitalului Universitar București, unde se află internat selecționerul în vârstă de 80 de ani.

Familia vrea transferul lui Mircea Lucescu la un spital din Viena

Mircea Lucescu a suferit un infarct, vineri dimineața, 3 aprilie, motiv pentru care a fost mutat la salonul de terapie intensivă al secției de cardiologie din cadrul Spitalului Universitar.

Spitalul Universitar a emis un scurt comunicat despre starea selecționerului.

„În cursul dimineții, pacientul a suferit un infarct miocardic acut. A fost preluat de urgență și a beneficiat prompt de intervențiile medicale și terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare. În prezent, starea acestuia este stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate. Pacientul rămâne internat în cadrul Secției de Cardiologie, unde primește îngrijirile medicale adecvate” – comunicat Spitalul Universitar.

Ulterior, au apărut informații conform cărora Mircea Lucescu ar fi suferit un nou infarct miocardic.

Conform surse ProSport, familia lui Mircea Lucescu ar lua în calcul transferul acestuia la un spital din Viena. Rudele antrenorului vorbesc despre acestă variantă cu șeful de la cardiologie din cadrul Spitalului Universitar și sunt în dialog cu secția de la Viena.

Situația este extrem de delicată pentru Mircea Lucescu și totul depinde de cum decurg lucrurile în următoarele ore și zile. Doctorii au nevoie să aștepte pentru a vedea dacă stabilizarea este suficientă astfel încât Mircea Lucescu să poată face o deplasare acum.

Mircea Lucescu și-a încheiat mandatul de selecționer al României

Joi, 2 aprilie, Federația Română de Fotbal a anunțat încheierea mandatului de selecționer al lui Mircea Lucescu.

„Mircea Lucescu și-a încheiat mandatul de selecționer al României! Pentru un parcurs inegalabil, de peste 60 de ani în slujba fotbalului, ca jucător și antrenor, pentru toate emoțiile, bucuriile și pasiunea oferite fotbalului românesc și numeroaselor generații de suporteri, îi mulțumim lui Mircea Lucescu și îi urăm multă sănătate!

România a reușit, sub conducerea lui Lucescu, să obțină locul în play-offul din martie, pentru accederea la Campionatul Mondial din vara aceasta.

Mircea Lucescu a reușit cu naționala 11 victorii, un egal și șase înfrângeri.

Acesta este al doilea mandat la națională al lui Lucescu. Primul a fost la începutul anilor ’80, când România s-a calificat la Campionatul European din 1984, prima prezență a tricolorilor la un final european.

