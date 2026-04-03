Home > Știri > Familia lui Mircea Lucescu vrea să îl mute în Viena, după ce acesta a suferit două infarcturi

Familia lui Mircea Lucescu vrea să îl mute în Viena, după ce acesta a suferit două infarcturi

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
.  Actualizat 03.04.2026, 14:24

Mircea Lucescu a suferit două infarcturi în recursul unei singure zile. Familia lui ar vrea să îl transfere pe acesta la un spital din Viena, Austria. Totuși, având în vedere starea lui delicată, familia are nevoie de acceptul șefului de la secția de cardiologie a Spitalului Universitar București, unde se află internat selecționerul în vârstă de 80 de ani.

Familia vrea transferul lui Mircea Lucescu la un spital din Viena

Mircea Lucescu a suferit un infarct, vineri dimineața, 3 aprilie, motiv pentru care a fost mutat la salonul de terapie intensivă al secției de cardiologie din cadrul Spitalului Universitar. 

Spitalul Universitar a emis un scurt comunicat despre starea selecționerului.

„În cursul dimineții, pacientul a suferit un infarct miocardic acut. A fost preluat de urgență și a beneficiat prompt de intervențiile medicale și terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare. În prezent, starea acestuia este stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate. Pacientul rămâne internat în cadrul Secției de Cardiologie, unde primește îngrijirile medicale adecvate” – comunicat Spitalul Universitar.

„Au existat multe momente în care îmi venea să urlu”. Codruța Filip rupe tăcerea despre divorț și face declarații cu lacrimi în ochi despre căsnicia cu Valentin Sanfira. Dezvăluirile la care nimeni nu se aștepta
„Au existat multe momente în care îmi venea să urlu”. Codruța Filip rupe tăcerea despre divorț și face declarații cu lacrimi în ochi despre căsnicia cu Valentin Sanfira. Dezvăluirile la care nimeni nu se aștepta
Recomandarea zilei

Citește și: Mircea Lucescu a suferit un infarct înainte de externarea din spital. Fostul selecționer, mutat în secția de Terapie Intensivă

Ulterior, au apărut informații conform cărora Mircea Lucescu ar fi suferit un nou infarct miocardic.

Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
Recomandarea zilei

Conform surse ProSport, familia lui Mircea Lucescu ar lua în calcul transferul acestuia la un spital din Viena. Rudele antrenorului vorbesc despre acestă variantă cu șeful de la cardiologie din cadrul Spitalului Universitar și sunt în dialog cu secția de la Viena.

Situația este extrem de delicată pentru Mircea Lucescu și totul depinde de cum decurg lucrurile în următoarele ore și zile. Doctorii au nevoie să aștepte pentru a vedea dacă stabilizarea este suficientă astfel încât Mircea Lucescu să poată face o deplasare acum.

Mircea Lucescu și-a încheiat mandatul de selecționer al României

Joi, 2 aprilie, Federația Română de Fotbal a anunțat încheierea mandatului de selecționer al lui Mircea Lucescu.

Citește și: Dan Negru, mesaj emoționant după ce Mircea Lucescu a ajuns pe patul de spital. Sfat prețios pentru Răzvan Burleanu, după plecarea lui Il Luce

„Mircea Lucescu și-a încheiat mandatul de selecționer al României! Pentru un parcurs inegalabil, de peste 60 de ani în slujba fotbalului, ca jucător și antrenor, pentru toate emoțiile, bucuriile și pasiunea oferite fotbalului românesc și numeroaselor generații de suporteri, îi mulțumim lui Mircea Lucescu și îi urăm multă sănătate!

România a reușit, sub conducerea lui Lucescu, să obțină locul în play-offul din martie, pentru accederea la Campionatul Mondial din vara aceasta. 

Mircea Lucescu a reușit cu naționala 11 victorii, un egal și șase înfrângeri.

Citește și: Mircea Lucescu nu se lasă, după ce a ajuns de urgență la spital. Dialogul uluitor cu soția lui, după ce a anunțat că renunță la postul de selecționer

Acesta este al doilea mandat la națională al lui Lucescu. Primul a fost la începutul anilor ’80, când România s-a calificat la Campionatul European din 1984, prima prezență a tricolorilor la un final european.

Libertatea.ro
Răzvan Lucescu a aterizat la București. Ce mesaj a transmis de pe Aeroportul Băneasa înainte să plece spre spitalul în care e internat Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu a aterizat la București. Ce mesaj a transmis de pe Aeroportul Băneasa înainte să plece spre spitalul în care e internat Mircea Lucescu
O femeie a renunțat la genele false, iar la scurt timp a descoperit că suferă de o boală gravă
O femeie a renunțat la genele false, iar la scurt timp a descoperit că suferă de o boală gravă
Fanatik
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
GSP.ro
Prezentatoarea s-a afișat cu fotbalistul mai tânăr cu 11 ani și a „rupt” Internetul: „Genul de dragoste...”
Prezentatoarea s-a afișat cu fotbalistul mai tânăr cu 11 ani și a „rupt” Internetul: „Genul de dragoste...”
Click.ro
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
TV Mania
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Redactia.ro
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Citește și...
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Ce să adaugi în varul pentru copaci pentru un efect dublu. Protejează pomii și nici nu se curăță după ploi
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
Maria, adolescenta de 17 ani care dispăruse de peste o lună, a fost găsită. Cum se simte acum
PSD vrea demisia lui Ilie Bolojan. Reacția premierului: „Cei care generează crizele trebuie să-şi asume consecinţele”
Noi informații despre cazul medicului din București ucis. Concubina lui Cristian Staicu s-a prezentat la locul crimei. Ce a luat femeia din casă
O femeie a renunțat la genele false, iar la scurt timp a descoperit că suferă de o boală gravă
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!

Cât costă să închiriezi rochiile create de Brigitte Pastramă. Fosta soție a lui Ilie Năstase a devenit designer vestimentar în Dubai
Cât costă să închiriezi rochiile create de Brigitte Pastramă. Fosta soție a lui Ilie Năstase a devenit designer vestimentar în Dubai
Anna Leu, mărturisiri emoționante la opt luni de la moartea lui Mihai Leu. "Diminețile și serile sunt cele mai grele!" Visul rămas neîmplinit al marelui campion
Anna Leu, mărturisiri emoționante la opt luni de la moartea lui Mihai Leu. "Diminețile și serile sunt cele mai grele!" Visul rămas neîmplinit al marelui campion
Proiecte speciale
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Libertatea.ro
O femeie a renunțat la genele false, iar la scurt timp a descoperit că suferă de o boală gravă
O femeie a renunțat la genele false, iar la scurt timp a descoperit că suferă de o boală gravă
Avantaje
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și face o confesiune care zguduie tot, la doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Detalii care dau fiori și acuzații grave
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și face o confesiune care zguduie tot, la doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Detalii care dau fiori și acuzații grave
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Elle
Oana Moșneagu, dezvăluiri surprinzătoare despre relația dintre soțul ei, Vlad Gherman, și Cristina Ciobănașu, fosta lui logodnică: „Eu am fost îngrozită…”
Oana Moșneagu, dezvăluiri surprinzătoare despre relația dintre soțul ei, Vlad Gherman, și Cristina Ciobănașu, fosta lui logodnică: „Eu am fost îngrozită…”
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acestor acuzații: „Nu am putut să mă abțin…”
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acestor acuzații: „Nu am putut să mă abțin…”
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
DailyBusiness.ro
Isărescu avertizează: Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc riscurile pentru economia României
Isărescu avertizează: Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc riscurile pentru economia României
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
A1.ro
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit civil. Primele imagini de la marele eveniment. Ce rochie superbă a purtat
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit civil. Primele imagini de la marele eveniment. Ce rochie superbă a purtat
Horoscop 6 aprilie 2026. Greul rămâne în urmă. O zodie scapă de probleme și rupe lanțul suferinței
Horoscop 6 aprilie 2026. Greul rămâne în urmă. O zodie scapă de probleme și rupe lanțul suferinței
Cum arăta Amalia Enache înainte să ajungă în televiziune. Ce spune despre începuturile sale în jurnalism: „Am dat în joacă proba”
Cum arăta Amalia Enache înainte să ajungă în televiziune. Ce spune despre începuturile sale în jurnalism: „Am dat în joacă proba”
Horoscop 5 aprilie 2026. Impact puternic. O zodie află adevăruri incomode despre partener. Se zguduie viața de cuplu
Horoscop 5 aprilie 2026. Impact puternic. O zodie află adevăruri incomode despre partener. Se zguduie viața de cuplu
Cristina Șișcanu, confesiune dureroasă despre familia sa: "Parcă mi se pare deja prea târziu!" Care este marele regret al jurnalistei
Cristina Șișcanu, confesiune dureroasă despre familia sa: "Parcă mi se pare deja prea târziu!" Care este marele regret al jurnalistei
Observator News
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Au apărut detalii terifiante în cazul crimei care a îngrozit România. A fost audiată partenera de viață a medicului ucis, iar un coleg de muncă face mărturisiri grele: “Era despărţit de mai mulţi ani…
Ultima oră! Au apărut detalii terifiante în cazul crimei care a îngrozit România. A fost audiată partenera de viață a medicului ucis, iar un coleg de muncă face mărturisiri grele: “Era despărţit de mai mulţi ani…
Ce i-a adus Radu Vâlcan Danei Budeanu din Thailanda: ”Mă impresionează mereu până la lacrimi”. Incredibil ce a zis Dănutza despre el: “Bai, nene, când s-a dat jos bronzat, slab, cu mersu ăla de…”
Ce i-a adus Radu Vâlcan Danei Budeanu din Thailanda: ”Mă impresionează mereu până la lacrimi”. Incredibil ce a zis Dănutza despre el: “Bai, nene, când s-a dat jos bronzat, slab, cu mersu ăla de…”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Decizia radicală luată de soția lui Mircea Lucescu după ce selecționerul a ajuns de urgență la spital. Femeia nu a stat pe gânduri și i-a spus totul în față lui Il Luce
Decizia radicală luată de soția lui Mircea Lucescu după ce selecționerul a ajuns de urgență la spital. Femeia nu a stat pe gânduri și i-a spus totul în față lui Il Luce
Detaliul de pe mana lui Valentin Sanfira,care tradeaza tot!! Cum a aparut ACUM
Detaliul de pe mana lui Valentin Sanfira,care tradeaza tot!! Cum a aparut ACUM
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
HOROSCOP. Norocul va bate la ușa acestor ZODII începând de la mijlocul lunii aprilie 2026 / Se anunță recompense karmice uriașe!
HOROSCOP. Norocul va bate la ușa acestor ZODII începând de la mijlocul lunii aprilie 2026 / Se anunță recompense karmice uriașe!
Vremea o ia razna! Temperaturile scad și cu 10 grade / Prognoza actualizată de la meteorologi
Vremea o ia razna! Temperaturile scad și cu 10 grade / Prognoza actualizată de la meteorologi
Experții în nutriție au dat verdictul: Nu ar trebui să exagerați cu nucile, în ciuda beneficiilor lor!
Experții în nutriție au dat verdictul: Nu ar trebui să exagerați cu nucile, în ciuda beneficiilor lor!
Un papirus misterios dezvăluie practici chirurgicale din Egiptul antic / Ce conține cel mai vechi document medical din istoria omenirii?
Un papirus misterios dezvăluie practici chirurgicale din Egiptul antic / Ce conține cel mai vechi document medical din istoria omenirii?
TV Mania
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Nunta a avut deja loc?” Zendaya, „îmbrăcată” în 65.000 de pene de mătase la premiera „The Drama”. Detaliul care confirmă căsătoria secretă
„Nunta a avut deja loc?” Zendaya, „îmbrăcată” în 65.000 de pene de mătase la premiera „The Drama”. Detaliul care confirmă căsătoria secretă
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Cum a apărut Loredana Groza în costum de baie la 55 de ani, pe plaja din Maldive. A stârnit reacții în mediul virtual!
Cum a apărut Loredana Groza în costum de baie la 55 de ani, pe plaja din Maldive. A stârnit reacții în mediul virtual!
Cum arăta Oana Zăvoranu în anii 2000, înainte de operațiile estetice! Imagini rare cu bruneta când era complet naturală
Cum arăta Oana Zăvoranu în anii 2000, înainte de operațiile estetice! Imagini rare cu bruneta când era complet naturală
Libertatea
Răzvan Lucescu a aterizat la București. Ce mesaj a transmis de pe Aeroportul Băneasa înainte să plece spre spitalul în care e internat Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu a aterizat la București. Ce mesaj a transmis de pe Aeroportul Băneasa înainte să plece spre spitalul în care e internat Mircea Lucescu
O femeie a renunțat la genele false, iar la scurt timp a descoperit că suferă de o boală gravă
O femeie a renunțat la genele false, iar la scurt timp a descoperit că suferă de o boală gravă
„Românii au talent”, 3 aprilie 2026. O scriitoare transformă durerea în curaj pe scena de la Pro TV. „Vreau să nu mai fiu constrânsă de rapoarte, de structură”
„Românii au talent”, 3 aprilie 2026. O scriitoare transformă durerea în curaj pe scena de la Pro TV. „Vreau să nu mai fiu constrânsă de rapoarte, de structură”
Un angajat care s-a dus beat la muncă și a fost concediat va primi 6 salarii restante și se poate întoarce la serviciu: „Nu a făcut rău nimănui”
Un angajat care s-a dus beat la muncă și a fost concediat va primi 6 salarii restante și se poate întoarce la serviciu: „Nu a făcut rău nimănui”
