Mircea Lucescu nu se lasă, după ce a ajuns de urgență la spital. Dialogul uluitor cu soția lui, după ce a anunțat că renunță la postul de selecționer

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a fost transportat de urgență la spital, după ce a leșinat, duminică, 29 martie. Selecționerul, care a anunțat că renunță la funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal, a afirmat că vrea să însoțească echipa la Bratislava, însă soția lui, Neli, l-a convins să rămână acasă.

Mircea Lucescu, dialog impresionant cu soția lui, după ce a ajuns la spital

Mircea Lucescu antrenorul naționalei României a fost internat de urgență pe 29 martie, în urma unei sincope cardiace. Recuperarea sa a fost rapidă, iar dorința de a fi alături de echipa sa la meciul amical din Bratislava a rămas neclintită. Cu toate acestea, soția sa, Neli Lucescu, i-a dat un ultimatum: sănătatea mai presus de fotbal!

Mircea și Neli Lucescu sunt împreună de aproape șase decenii, fiind căsătoriți din 1967. Împreună au construit o familie frumoasă, având un fiu, Răzvan Lucescu, antrenor al echipei PAOK, și doi nepoți, Matei și Maria-Luiza.

De-a lungul anilor, Neli a fost mereu sprijinul de bază al selecționerului, însă această situație i-a determinat să reevalueze prioritățile.

„E bine, e zâmbăreț. El avea chef de plecat la Bratislava. El voia să meargă la meci, iar doamna Neli i-a spus ”Alo! Vezi că schimb yala, dacă nu vii acasă”. El vorbea serios… dar nici doamna nu glumea”, a povestit fostul internațional Dănuț Lupu pentru Fanatik.

„Il Luce” a renunțat la postul de selecționer

În ziua în care a ajuns la spital, Mircea Lucescu a afirmat că meciul Turcia – România încheiat cu 0-1, a fost ultimul din cariera lui de selecționer.

„Gata, s-a terminat. Mai important însă e altceva. Eu cred în potențialul acestei generații. Fotbaliștii au mult talent. Susținuți, ei și noul selecționer vor putea reuși rezultate bune, sunt convins”, a declarat Lucescu, citat de Golazo.

Pus în funcție în august 2024, ”Il Luce” a înregistrat 11 victorii, o remiză și 5 înfrângeri.

Dănuț Lupu a adus în discuție sacrificiile făcute de Mircea Lucescu pentru fotbalul românesc.

„El a zis că nu concepe. Că el merge la meci, că el nu lasă echipa națională! Astea ar trebui spuse unora care l-au făcut în toate felurile și l-au jignit în ultimele 2 luni… Unde sunt marii antrenori pe care îi avem în România? N-a vrut nimeni să vină la naționala României”, a declarat Lupu, subliniind devotamentul lui Mircea Lucescu față de sport.

Cine va conduce naționala în meciul cu Slovacia

Conform Sport.ro, cel care va prelua funcția lui Mircea Lucescu la meciul cu Slovacia va fi Ionel „Jerry” Gane, care face parte din staff-ul echipei din februarie 2022. Acesta a mai colaborat cu Edi Iordănescu și are experiență atât ca antenor secund, cât și ca antrenor principal.

Ca fotbalist, Gane și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Universitatea Craiova, iar ca antrenor a debutat în 2007 la FC U Craiova 1948, apoi a mai pregătit echipe precum FC Brașov și Gaz Metan CFR Craiova.

În ceea ce privește motivul pentru care a leșinat, Mircea Lucescu a dezvăluit: „M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja trei zile. Și de la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai pot respira normal”.

Sursă foto: Profimedia

