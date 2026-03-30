Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a surprins atât publicul, cât și pe cei din anturajul lor, iar artista pare să treacă prin cea mai grea perioadă din viața ei. La doar câteva săptămâni după întoarcerea de la „Desafio”, Codruța și soțul ei au decis să pună capăt căsniciei de patru ani, o veste care a șocat lumea artistică.

Prietenii Codruței Filip sunt îngrijorați

Surse apropiate cântăreței spun că starea ei emoțională s-a deteriorat vizibil după anunțul despărțirii. Deși Codruța a declarat public că divorțul a fost o decizie comună și atent analizată, cei din jurul ei văd o realitate mult mai dureroasă.

„Codruța nu e în apele ei deloc. Spune ‘Am nevoie de liniște’. Este tristă, abătută, refuză să iasă, să comunice. Nu vrea să discute despre separare, divorț, evită subiectul”, au mărturisit persoane din anturajul artistei.

Potrivit acelorași surse, artista se confruntă cu insomnii, lipsa poftei de mâncare și o stare generală de neliniște. „Nu prea doarme noaptea, nu are poftă de mâncare, este devastată. Trece prin momente dificile, îi respectăm decizia, însă e normal să ne facem griji. E ciudat să vezi un om mereu trist și abătut când tu îl știi plin de viață, de energie și mereu râzând”, au adăugat apropiații.

O poveste de dragoste încheiată brusc

Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au căsătorit în octombrie 2022, într-o nuntă grandioasă cu peste 500 de invitați. Ce părea atunci începutul unei vieți fericite în doi s-a încheiat neașteptat, după doar patru ani de căsnicie. Motivele separării rămân necunoscute, cei doi alegând să păstreze discreția.

Codruța a transmis doar că decizia a fost una matură și asumată de ambele părți, însă suferința ei actuală arată că ruptura nu a fost deloc ușoară.

Deși artista evită să vorbească public despre divorț, apropiații speră că timpul și sprijinul celor dragi o vor ajuta să depășească această perioadă. Pentru moment, Codruța își dorește doar liniște și distanță față de subiectul care i-a răvășit viața.

Citeşte şi: Dezvăluirea dureroasă a lui Valentin Sanfira cu câteva luni înainte de divorț. „E o întrebare personală și delicată!” De ce nu a avut copii cu Codruța Filip

Citeşte şi: Ce a fost între Valentin Sanfira și Margherita de la Clejani înainte de nunta artistului cu Codruța Filip: „Am ieșit împreună”

Citeşte şi: Ce i-a spus Valentin Sanfira Elenei Merișoareanu după ce Codruța Filip a anunțat divorțul: „Am vorbit cu el și mi-a spus că…”

Citeşte şi: Codruța Filip, mesaj tăios după ce a anunțat divorțul de Valentin Sanfira: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”

De ce nu au avut Valentin Sanfira și Codruța copii

Într-un interviu pentru „Online Story by Cornelia Ionescu”, Valentin Sanfira a explicat de ce el și Codruța Filip nu au devenit părinți, subliniind că este un subiect „personal și delicat”. Artistul a povestit că provine dintr-o familie care s-a confruntat ani întregi cu dificultăți în a avea copii, experiență care l-a marcat profund. Părinții lui au încercat mult timp fără succes, mama sa urmând numeroase tratamente. În cele din urmă, aceștia au adoptat un băiețel abandonat la naștere. La doi ani după adopție, mama lui Sanfira a rămas însărcinată, iar ulterior s-au născut și ceilalți doi frați ai săi, inclusiv el.

Această istorie familială l-a făcut pe artist să trateze cu multă sensibilitate întrebările legate de copii și să evite discuțiile publice pe această temă.

„Eu și că am o poveste în spate de la părinții mei cât de greu se fac copiii și că nu vin când ne dorim noi. Eu cred că oamenii trebuie să înțeleagă că e o întrebare destul de personală și delicată. Părinții mei nu au putut să facă copii o perioadă destul de lungă.

Până spre 30 de ani ai mei. Au tot făcut tratamente, mama a făcut multe tratamente pentru a putea avea copii, medicii îi spuneau că o să aibă, dar mai greu. (…)După 2 ani mama a rămas însărcinată cu fratele meu mijlociu, Alin, și la patru ani diferență am venit și eu”– a mărturisit artistul.

