Ce avere impresionantă a lăsat Mircea Lucescu în urmă

Mircea Lucescu s-a stins din viață, lăsând în urmă nu doar un palmares impresionant și generații de fotbaliști crescuți sub îndrumarea sa, ci și un exemplu de responsabilitate și claritate în viziune. Regretatul antrenor nu s-a limitat doar la performanțele sportive, ci a pus și bazele mai multor afaceri.

Mircea Lucescu lasă în urma sa o avere impresionantă

Mircea Lucescu, simbol al fotbalului românesc și unul dintre cei mai respectați antrenori din lume, a demonstrat că succesul său nu s-a limitat doar la terenul de fotbal. Fostul selecționer al echipei naționale a României și-a transformat pasiunea pentru fotbal într-o adevărată poveste antreprenorială de succes, acumulând o avere impresionantă estimată la 30 de milioane de euro, conform Antena Sport.

Talentul său de antrenor este recunoscut la nivel mondial, fiind comparat cu legende precum Alex Ferguson sau Pep Guardiola, conform dailymail.co.uk. Însă, în afara carierei sale sportive strălucitoare, Mircea Lucescu s-a remarcat și prin flerul său de antreprenor. A deținut terenuri valoroase în mai multe zone din România și a investit în proiecte imobiliare de succes, care i-au consolidat poziția printre cei mai bogați români din sport.

Un exemplu remarcabil este proiectul de lux Rahmaninov 38, situat în zona Floreasca din București, aproape de lac. Clădirea de opt etaje include 32 de apartamente, iar valoarea totală a proiectului depășește 10 milioane de euro. Prețurile apartamentelor pornesc de la 250.000 de euro, în timp ce un penthouse de la ultimul etaj a fost vândut pentru 1,2 milioane de euro, cu un loc de parcare care singur a costat 50.000 de euro, potrivit Antena Sport.

Citește și: Cum a început povestea de iubire dintre Mircea Lucescu și soția sa, Neli. Cei doi au împreună un copil

Companii și investiții de milioane

Pe lângă proiectele imobiliare de amploare, Mircea Lucescu a fost implicat direct în afaceri prin companii precum Lake Tower SRL și Romradiatoare SA. Din 2016, Lucescu și-a început parcursul antreprenorial preluând aproape 50% din acțiunile Lake Tower SRL, o firmă activă în dezvoltarea și promovarea de proiecte imobiliare. Până în 2023, antrenorul a crescut cota sa de deținere la aproape 60%. În 2023, compania a raportat o cifră de afaceri de 17,6 milioane de lei și un profit de aproximativ 6,5 milioane de lei, conform datelor obținute de sursa citată. De asemenea, deține 16,5% din acțiunile Romradiatoare SA, companie cu sediul în Brașov.

În 2016, Lucescu a fondat Lakeside View SRL, propria companie de dezvoltare imobiliară, prin care a construit unele dintre cele mai importante ansambluri rezidențiale din București. Ambiția sa antreprenorială nu a cunoscut limite. La 80 de ani, el a pregătit lansarea celui mai mare proiect rezidențial de până acum. Potrivit publicației Profit.ro, acesta va fi construit pe un teren de peste 11.700 de metri pătrați din Sectorul 6, în apropierea Lacului Morii, cu o investiție estimată la 17,5 milioane de euro. Proiectul vine în completarea complexului Lake House, finalizat în 2022.

Citește și: Ultima dorință a lui Mircea Lucescu

O nouă pasiune: vinurile Purcari

Pe lângă pasiunea pentru fotbal și imobiliare, Mircea Lucescu intrase recent și în lumea vinurilor. Selecționerul a devenit acționar minoritar și ambasador al Purcari Wineries, unul dintre cei mai respectați producători de vinuri din regiune. Victor Bostan, CEO-ul companiei, a declarat: „Este un privilegiu să-l avem pe Mircea Lucescu alături de noi. Valorile sale – excelența, dedicarea și capacitatea de a inspira – sunt perfecte pentru a reprezenta brandul nostru. Colaborarea dintre Purcari și Mircea Lucescu va fi marcată printr-o serie de inițiative care vor sublinia valorile comune ale excelenței și inovației”.

Fie că vorbim despre cariera sa sportivă sau despre succesul său în afaceri, Mircea Lucescu a fost un exemplu de ambiție și determinare. A demonstrat că nu există limite pentru a-ți urmări visele, indiferent de domeniu. Lucescu a inspirat generații la rând, atât pe terenul de fotbal, cât și în lumea afacerilor.

Foto: Libertatea.ro; Profimediaimages.ro

