Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Spitalul Obregia pe 6 aprilie 2026, după ce a amenințat că va arunca în aer un bloc din Sectorul 3 al Capitalei, informează Digi24.

Fulgy, fiul Clejanilor, internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer

Un episod tensionat a avut loc luni seară, 6 aprilie 2026, într-un bloc din Sectorul 3 al Capitalei, unde un bărbat a amenințat că va provoca o explozie, lăsând gazele deschise în apartamentul său. Potrivit Digi24, acesta este Fulgy, fiul artiștilor de muzică lăutărească Viorica și Ionică de la Clejani. În urma intervenției poliției, tânărul a fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Alexandru Obregia”.

Poliția Capitalei a precizat că incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112 în jurul orei 23.00. „La data de 6 aprilie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 11 Poliție au fost sesizați, în jurul orei 23.00, cu privire la faptul că, la o adresă din Sectorul 3, un bărbat amenință că își va face rău, punând totodată în pericol și alte persoane”, se arată într-un comunicat al Poliției Capitalei.

Se baricadase în apartament, refuzând să coopereze

Într-un live pe rețelele sociale, Fulgy a susținut că a lăsat gazele pornite și că intenționează să arunce în aer clădirea, conform informațiilor obținute de Digi24. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de poliție, inclusiv negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Potrivit autorităților, bărbatul se baricadase în apartament, refuzând să coopereze și manifestând un comportament agitat.

„Având în vedere riscul, în momentul oportun, polițiștii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au pătruns în locuință, acționând rapid și profesionist”, au transmis polițiștii. Pentru siguranța locatarilor, alimentarea cu gaze în bloc a fost întreruptă temporar.

Cazul este investigat de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice

Fulgy a fost găsit în dormitor, fără urme vizibile de violență, și a fost transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Alexandru Obregia” pentru a primi îngrijiri de specialitate. „Pe parcursul intervenției, polițiștii au asigurat managementul situației, prioritatea absolută fiind protejarea vieții persoanei și prevenirea producerii oricărui incident”, a adăugat Poliția Capitalei în comunicat.

În prezent, cercetările sunt în desfășurare, urmând a se stabili circumstanțele care au condus la această situație. Cazul este investigat de polițiștii Secției 11, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice.

