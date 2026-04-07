Roxana Blenche a născut al doilea copil. Ce semnificație specială are numele ales pentru bebeluș: „Sunt în al 9-lea Cer”

Roxana Blenche, câștigătoarea sezonului 8 Chefi la cuțite, a devenit mamă pentru a doua oară. Vedeta TV și soțul ei, Cătălin Bucur, mai au o fiică împreună, Olivia.

Roxana Blenche a născut al doilea copil

Roxana Blenche, cunoscută publicului român datorită participării la Chefi la cuțite, trăiește unul dintre cele mai frumoase momente din viață. Vedeta TV a devenit mamă pentru a doua oară. Roxana a născut a doua fetiță, pe care a numit-o Ava. Prenumele Ava provine din latinescul „avis” care se traduce drept „pasăre” sau „a respira” simbolizând o fire liberă, visătoare și dornică să-și întindă aripile.

Roxana și soțul ei sunt acum părinții fericiți a două fetițe. Olivia, fiica lor de trei ani, aștepta cu nerăbdare sosirea surioarei sale mai mici, iar cuplul a pregătit-o din timp pentru această schimbare. „Noi pe Olivia am obișnuit-o din prima clipă în care am aflat. I-am spus: «Olivia, știi, o să mai vină un frățior sau o surioară, dar mami te iubește. Mami o să o iubească și pe ea sau pe el». Am luat-o încet. (…) Îmi spune că atunci când o să vină (bebelușul – n.red.), o să-i dau lapte”, a povestit Roxana, la Știrile Antena Stars.

„Sunt în al 9-lea Cer”

Imediat după naștere, Roxana a împărtășit primele imagini cu micuța Ava, direct din spital. Cu zâmbetul pe buze și înconjurată de flori primite de la cei dragi, vedeta le-a transmis un mesaj emoționant admiratorilor săi. „Suntem bine! Vă pupăm și vă îmbrățișăm pe toți! Iar eu sunt în al 9-lea Cer cu două prințese”, a scris ea pe Facebook.

Cătălin Bucur, soțul Roxanei, a fost un sprijin constant în aceste momente speciale, fiind alături de ea pe tot parcursul sarcinii și în ziua cea mare. Chef-ul a mărturisit că și de această dată a fost liniștită, la fel ca în cazul primei sarcini. Acum, Olivia are ocazia să descopere rolul de soră mai mare, iar Roxana și Cătălin sunt pregătiți să se bucure din plin de această nouă etapă din viața lor.

Foto: Instagram/@roxanablenche

