Cum arăta Amalia Enache înainte să ajungă în televiziune. Ce spune despre începuturile sale în jurnalism: „Am dat în joacă proba”

Există puține fotografii cu Amalia Enache înainte să devină una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare de știri din țara noastră. Astăzi, jurnalista este admirată și respectată pentru profesionalismul său, însă drumul ei către succes a început într-un context deloc ușor.

Cum arăta Amalia Enache înainte de televiziune

În mai 2025, cu ocazia întâlnirii de 30 de ani cu foștii colegi de liceu, Amalia Enache a publicat în mediul online o fotografie rară cu ea în adolescență. În descrierea imaginii, prezentatoarea TV a vorbit despre conexiunea specială pe care o are cu orașul Hunedoara, unde a urmat liceul.

„Din unele locuri nu pleci niciodată! Cu sufletul. Așa e pentru mine Hunedoara, unde eu mi-am petrecut adolescența. Cred că a fost vârsta mea preferată, în loc de neliniști acolo am deprins încredere și certitudini despre cât de bine îți iese totul dacă ești serios în muncă și deschis la minte la distracție. Iar acest lucru se datorează exclusiv liceului pe care l-am făcut, colegilor și profesorilor care m-au format.

Am avut întâlnirea de 30 de ani de la terminarea liceului. Ne-am întâlnit acum medici, avocați, profesori de filosofie, scenariști, psihiatrii, răspândiți în toată lumea, din SUA în România, cu urme de viață pe corpuri, dar cu un pic din adolescența noastră frumoasă veșnic în noi”, a scris Amalia Enache.

Primii pași spre independență și începuturile în jurnalism

Amalia Enache s-a maturizat devreme. La doar 14 ani, jurnalista a plecat de acasă pentru a urma liceul în Hunedoara, experiență care a ajutat-o să devină independentă. Mai târziu, la 19 ani, a început să se întrețină singură, în paralel cu studiile, o dovadă clară a ambiției sale.

Amalia Enache a urmat cursurile Facultății de Jurnalism din Timișoara, iar încă din primul an de facultate a decis să își încerce norocul în televiziune. Primul job a venit rapid: s-a angajat la 19 ani într-o televiziune locală din Timișoara, unde lucra în paralel cu studiile. Motivația era una cât se poate de concretă: trebuia să se întrețină singură, inclusiv să își plătească chiria, potrivit Elle.ro.

Cum a ajuns în televiziune

Povestea debutului ei în televiziune este una atipică. Amalia Enache a povestit că nu și-a imaginat inițial că va avea o carieră în TV. „Eu am dat în joacă proba…”, spunea ea întrecut, potrivit Gândul. Mai mult, contextul nu părea deloc favorabil. „Știam că ei își doreau musai un băiat”, a spus pentru aceeași sursă.

Cu toate acestea, talentul și naturalețea ei au făcut diferența, iar acel moment aparent banal a devenit începutul unei cariere de aproape trei decenii în televiziune.

După terminarea facultății, Amalia Enache s-a alăturat echipei Pro TV, unde se află și în prezent. De atunci, a devenit una dintre cele mai recognoscibile prezentatoare de știri din România.

Foto: Instagram

