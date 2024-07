Cum își crește Amalia Enache fiica? Știrista Pro TV a dezvăluit principiile după care se ghidează: “Cred că pe Alma asta a ajutat-o foarte mult”/ Exclusiv

Amalia Enache se bucură de o carieră de succes în teleleviziune, fiind una dintre cele mai apreciate știriste de pe micul ecran, și a reușit să gestioneze bine și rolul de mamă, reușind să aibă o relația strânsă cu Alma, fiica ei. Prezentatoarea Știrilor Pro TV s-a documentat mult în legătură cu statutul de părinte, însă a adaptat tot ce a citit la situațiile ivite și s-a bazat pe instinctul de mamă. În exclusivitate pentru Unica.ro, Amalia Enache a dezvăluit cum își crește fiica cum a reușit să-i dezvolte o inteligență socială care o ajută să se descurce bine în multe situații.

Amalia Enache este pasionată de călătorii și, în același spirit, a crescut-o și pe Alma, obișnuind-o de mică cu drumuri atât în țară, cât și în străinătate.

Amalia Enache: “Uneori lasă instinctul de mamă, uneori las și greșelile. E clar că și greșesc. N-ai cum să fii impecabil”

Fire sociabilă, Amalia Enache a lăsat-o pe Alma să descopere și să lege singură prietenii la locul de joacă, la grădiniță sau la școală, fără să intervină.

“Nu pot să zic că am niște metode. Sigur că m-am documentat și am citit foarte mult și suntem o generație care suntem mai atente la dezvoltarea lor emoțională, dar nu sunt în nicio extremă și în niciun caz nu mă bazez așa exclusiv pe sfaturi exterioare. Uneori las instinctul de mamă, uneori las și greșelile. E clar că și greșesc. N-ai cum să fii impecabil și cred că asta trebuie să conștientizăm la un moment dat și să nu ne mai învinovățim atât de mult, pentru că eu cred că suntem o generație de părinți care suntem un pic, un pic, prea atenți la fiecare mișcare și a noastră și a lor”, a declarat, pentru Unica.ro, Amalia Enache.

Vedeta își asumă situațiile în care, poate nu a făcut cea mai inspirată alegere, însă fiecare învață din propriile greșeli. I se pare însă prea mult ca fiecare mișcare a copiilor să fie dezbătută și analizată pe grupurile de părinți.

“Chiar ziceam că acum copiii ăștia nici nu mai pot să facă o năzbâtie, că în secunda următoare năzbâtia apare pe trei grupuri de părinți. Toți părinții știu, toată lumea intervine, toată lumea discută, dezbate, își dă cu părerea. Mi se pare exagerat de mult și în primul rând asta încerc. Sunt genul de mamă care, la locul de joacă, stă în afara spațiului de joacă. Sunt acolo într-un cerc de siguranță pentru ea, dar nu sunt acolo să-i mediez ei toate conflictele și cred că pe Alma asta a ajutat-o foarte mult. Chiar cred despre copilul meu că are în primul rând o inteligență socială care o ajută să se descurce bine de tot”, a spus, pentru Unica.ro, știrista Amalia Enache.

Amalia Enache: “Țin foarte mult să nu aibă acces la shorts, pentru că mi se pare că le scurtează foarte mult gândirea și răbdarea”

Vedeta TV se străduiește ca fiica ei să aibă diverse activități și să petreacă timp cât mai mult împreună, tocmai ca Alma să nu stea mult în fața ecranelor de orice fel. Nu este împotriva tehnologiei, dar totul se întâmplă sub atenta ei supraveghere. Legat de tehnologie Alma are limite?

“Foarte multe limite, da. Alma nu are timp. Eu am două telefoane și în situații de astea nu știu, o călătorie mai lungă, se uită la filme, deci pe platforme de streeming, la filme. Țin foarte mult la asta, să nu aibă acces la shorts, pentru că mi se pare că le scurtează foarte mult gândirea și răbdarea. Dacă vrea să vadă ceva, ne uităm împreună la un film, mergem la cinematograf, mergem foarte mult la Opera Comică pentru Copii și în rest nu are timp. Am grijă de fapt să nu aibă timp pe care să simtă nevoia să-l umple cu altceva”, ne-a mai spus Amalia Enache.

