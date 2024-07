Shannen Doherty a murit. Actrița din serialul Beverly Hills 90210 avea 53 de ani

Shannen Doherty a murit la 53 de ani. Interpreta Brendei din serialul american Beverly Hills 90210 a pierdut lunga sa luptă cu cancerul. Tragica veste a fost confirmată de familie, prin intermediul publicistului vedetei.

„Cu inima grea confirm moartea actriței Shannen Doherty. Sâmbătă, 13 iulie, ea a pierdut bătălia cu cancerul, după mulți ani în care s-a luptat cu boala”, a transmis publicistul actriței, pentru revista People.

Shannen Doherty s-a luptat cu cancerul aproape un deceniu

Actrița Shannen Doherty a vorbit deschis despre lupta sa cu cancerul, de-a lungul anilor. A fost diagnosticată cu cancer la sân în 2015, a intrat în remisie doi ani mai târziu, dar apoi boala a revenit și mai agresivă. În urmă cu un an, actrița mărturisea că boala i s-a extins la creier și la oase.

Actrița s-a pregătit din timp pentru propria moarte

Încă de la începutul acestui an, Shannen Doherty a început să-și vândă din bunuri și proprietăți astfel încât să îi „ușureze” munca mamei sale, cea care a avut grijă de ea până în ultimele clipe.

„Prioritatea în acest moment este mama mea. Știu că va fi greu pentru ea dacă voi muri înaintea ei”, a spus starul din Beverly Hills 90210, în podcastul ei, „Let’s Be Clear”. „Pentru că va fi atât de greu pentru ea, vreau ca unele lucruri să fie mai ușoare. Nu vreau ca ea să aibă o grămadă de chestii de care să se ocupe. Nu vreau să-i rămână pe cap patru unități de depozitare pline cu mobilier”, a adăugat actrița.

Deși știa că va muri, și spunea că nu îi e frică de moarte, Shannen Doherty a sperat până în ultima clipă că va reuși să câștige lupta cu cancerul

În ciuda cumplitului diagnostic și a îndelungatei sale lupte cu boala, actrița spera la o minune. Spunea că nu îi e frică de moarte, dar că vrea să trăiască, pentru că mai are multe lucruri de făcut.

Din păcate, boala a învins-o.

„Nu mi-e frică de moarte pentru că știu unde merg, oamenii pe care o să-i văd… Nu vreau să mor. Asta-i diferența. Nu mi-e teamă de moarte, doar că nu vreau să mor… Pentru că nu am terminat cu viața. Nu am terminat de iubit. Nu am terminat de creat. Nu am terminat cu speranța de a schimba lucrurile în bine. Pur și simplu nu am terminat încă”, spunea actrița, într-un interviu acordat revistei People.

