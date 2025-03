Actorii Nicole Brydon Bloom și Justin Theroux, fostul soț al lui Jennifer Aniston, s-au căsătorit

Actorii Nicole Brydon Bloom (30 de ani) și Justin Theroux (53 de ani) s-au căsătorit. Cei doi s-au logodit în august 2024, după ce a iești la iveală că formează un cuplu un an mai devreme, în februarie 2023.

În fotografiile obținute de TMZ, tinerii căsătoriți pot fi văzuți dansând și îmbrățișându-se pe o plajă, în Tulum, Mexic, în acest weekend. Theroux a purtat un smoking clasic cu o jachetă crem, pantaloni negri și papion negru, în timp ce Bloom a optat pentru o rochie albă vaporoasă, cu spatele gol.

Cum a început povestea de dragoste dintre Nicole Brydon Bloom și Justin Theroux

Actorii Nicole Brydon Bloom și Justin Theroux s-au cunoscut pentru prima dată în 2022, când prietena lor comună, actorul Louisa Jacobson, le-a făcut cunoștință la o petrecere privată la barul „The Nines” din Lower Manhattan.

„După petrecere, unii dintre noi s-au dus să bea în apropiere. A fost o noapte anormal de rece în New York – aproximativ șase grade – și Justin mi-a oferit foarte amabil mănușile lui, pe care le-am acceptat cu recunoștință și pe care i le-am returnat imediat după ce ne-am întors în local” – și-a amintit Nicole, citată de Vougue.

A doua zi dimineață, Nicole a primit un mesaj surpriză de la Justin cu textul: „Este al tău?” și o fotografie atașată. „A fost o poză cu el ținând micul meu inel cu diamant pe care îl purtam și, din păcate, am presupus că l-am pierdut cu o seară înainte. Se pare că mi-a alunecat din degetul rece în mănușile lui mari, când i le-am dat înapoi. Justin și-a pus mâinile în mănușă a doua zi dimineață și inelul i-a alunecat pe jumătate pe deget” – a povestit actrița.

Justin Theroux își amintește că a fost îndrăgostit de Nicole în primele 10 minute după ce a vorbit cu ea, chiar înainte să-i afle numele. „I-am arătat-o ​​prietenului meu Rassi dincolo de cameră și, când a văzut-o s-a întors către mine și a spus literal: Ea este aceea!”, își amintește Justin. „Nu aveam de unde să știu cât de prevăzător se va dovedi a fi comentariul lui, apoi l-am rugat să meargă să-i afle numele, ca sa nu par ca un idiot în fața ei” – a continuat actorul.

Citeşte şi: Justin Theroux a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Jennifer Aniston: „A fost devastator”

Citeşte şi: Angelina Jolie vs Jennifer Aniston. Cine sărută mai bine? Gerald Butler răspunde

Citeşte şi: Ce cuplu frumos! Jennifer Aniston şi Justin Theroux pe covorul roşu

La un an și jumătate după ce au început să se întâlnească, Justin a cerut în căsătorie în timpul unei vacanțe pe coasta Italiei. Ploua și era înnorat când au ajuns la Hotel Il Pellicano de pe coasta Monte Argentario și erau destul de târziu.

„Aproape că am sărit peste cină, dar am decis să profităm de prima noastră seară pe coastă împreună și am ajuns să avem o conversație cu adevărat emoționantă la o cină la lumina lumânărilor.

În timp ce mâncăm, a ieșit o lună albastră strălucitoare și ne-a uimit pe amândoi. Iar el a sugerat să mergem cu băuturile spre apă, sub pretextul că ne vor aduce ei niște prosoape, dar în tot acest timp el se pregătea să scoată inelul. Ne uitam la apă și la lună și a pus întrebarea cea mare.

Mi-a zis câteva cuvinte superbe atunci. A fost perfect, foarte emoționant ți amândoi am izbucnit în lacrimi” – și-a amintit Nicole.

Justin Theroux a fost căsătorit cu Jennifer Ansiton trei ani

Jennifer Aniston și Justin Theroux au avut o poveste de dragoste care a început în 2011, când s-au reîntâlnit pe platourile de filmare ale comediei „Wanderlust”. Cei doi s-au logodit în 2012, iar în 2015 au organizat o nuntă surpriză la reședința lor din Bel Air, California, invitând prietenii sub pretextul unei petreceri de ziua lui Justin. Relația lor a fost marcată de momente de fericire și intimitate, dar și de provocări.

CONȚINUT VIDEO UNICA

În februarie 2018, cuplul a anunțat despărțirea, menționând că decizia a fost luată de comun acord și cu respect reciproc. Deși căsnicia lor s-a încheiat, Jennifer și Justin au rămas prieteni apropiați, păstrând legătura și susținându-se reciproc în momente importante.

Foto – arhivă / Instagram

Urmărește-ne pe Google News