Bianca Dan, adevărul despre despărțirea de Marian Grozavu: „E ceva peste care nu poți trece atât de ușor”. Ce spune despre o posibilă împăcare

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Bianca Dan a vorbit despre despărțirea de Marian Grozavu, după o relație de patru ani. Vedeta a dezvăluit ce a dus la această decizie și în ce relații au rămas.

Bianca Dan, adevărul despre despărțirea de Marian Grozavu

Bianca Dan, fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, a vorbit deschis despre motivele care au dus la despărțirea de Marian Grozavu, după patru ani de relație. Într-un interviu acordat Știrilor Antena Stars, Bianca a explicat că lipsa comunicării a fost principala cauză a rupturii. Deși decizia de a merge pe drumuri separate nu a fost una ușoară, cei doi au hotărât că aceasta este cea mai bună alegere pentru moment.

„Se întâmplă, uneori, să fie un final, din păcate. Asta s-a întâmplat și la noi. Pe plan sentimental s-a produs o ruptură. Asta nu înseamnă că nu suntem unul lângă celălalt ca și prieteni, după tot ce a fost între noi. I-am spus că voi fi lângă el și invers”, a declarat Bianca Dan, citată de Spynews.

„Încerc să fiu puternică și pentru el”

Despărțirea lor a venit după o perioadă dificilă, în care cei doi parteneri nu au reușit să se înțeleagă unul pe celălalt. Bianca a recunoscut că, în trecut, nu au știut să se asculte reciproc, lucru care a dus la neînțelegeri și, în cele din urmă, la distanțarea emoțională.

„Eu cred că încerc să fiu puternică și pentru el, pentru amândoi, acum. Noi am vorbit chiar și vineri, am stat trei ore, a fost o discuție minunată și îmi pare rău că atunci când eram împreună nu puteam discuta asta. Cred că nu ne ascultam. Nu înțelegeam esența, ce voiam să transmitem, nici eu, nici el”, a adăugat vedeta.

Ce spune despre o posibilă împăcare

Marian Grozavu trece la rândul lui printr-o perioadă dificilă, a declarat Bianca. Ea este conștientă că despărțirea a fost o lovitură pentru amândoi. Chiar și în aceste condiții, Bianca își păstrează optimismul și nu exclude posibilitatea unei reconcilieri în viitor.

„Și el este puternic, doar că e ceva peste care nu poți trece atât de ușor și îl înțeleg. Cred că ce simt eu simte și el. (…) Am învățat să nu mai spun niciodată niciodată! (referitor la împăcare – n.red.) Nu se știe, doar că cel puțin eu știu că am nevoie să fiu singură acum”, a explicat Bianca Dan la Știrile Antena Stars.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News