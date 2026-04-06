Cum le-a anunțat Laura Cosoi pe fetele ei dacă vor avea un frate sau o soră: „Un amestec de uimire, bucurie și emoție pură”

Laura Cosoi a filmat momentul emoționant în care cele patru fete ale ei au aflat dacă vor avea un frate sau o soră.

Cum au reacționat fetițele Laurei Cosoi când au aflat dacă vor avea un frate sau o soră

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean vor deveni părinți din nou anul acesta. Actrița, însărcinată cu al cincilea copil, a împărtășit cu admiratorii din mediul online momentul special în care fiicele ei, Rita, Vera, Lara și Aida, au aflat sexul bebelușului.

„Doamne… ce reacție au avut fetițele când au aflat ce este bebelușul din burtică…!!! Un amestec de uimire, bucurie și emoție pură, un moment pe care îl vom purta mereu în suflet”, a descris Laura momentul emoționant.

Citește și: Laura Cosoi, mai sexy ca niciodată. Cum a apărut vedeta, gravidă în 6 luni

Au țipat și sărit în sus de bucurie la aflarea veștii

Actrița și soțul ei, care vor avea încă o fetiță, și-au dorit dintotdeauna să aibă mai mulți copii, astfel încât aceștia să se aibă unii pe ceilalți. Fetițele lor au aflat că vor avea o surioară în cabinetul medicului ginecolog, unde au ascultat bătăile inimii bebelușului și l-au văzut la ecograf. Micuțele au țipat și sărit în sus de bucurie la aflarea veștii că încă o fetiță li se va alătura.

„Viața este, fără îndoială, cel mai frumos dar. Dar pentru noi, adevăratul ei sens se vede în felul în care suntem împreună. Cel mai mare dar nu este doar că ele ne au pe noi… ci că se au una pe cealaltă. Pentru că, dincolo de noi, dincolo de timp, vor rămâne mereu familie.

Asta este promisiunea noastră, ca părinți: să le oferim nu doar iubire, ci rădăcini adânci și legături care nu se pierd niciodată. Aș vrea să opresc timpul în loc… exact așa, exact acum… pentru tot ce avem, simțim, creștem, nutrim, visăm și iubim. Mulțumim, Doamne!”, a explicat Laura.

Citește și: Cum a reușit Laura Cosoi să arate impecabil după patru nașteri. Actrița are o regulă de la care nu se abate: „Mănânc foarte bine dimineața”

Cosmin Curticăpean a făcut sexul bebelușului public accidental

Vestea că Laura Cosoi este însărcinată cu a cincea fetiță a fost dată accidental de soțul ei, în podcastul „Bridgecast”, moderat de Irina Dochițu.

„Eu am copii mici, opt ani are cea mai mare fetiță și o a cincea abia se naște anul ăsta și îmi pun problema deja, apropo de mentalitatea statică, că ele nu vor mai trebui să fie ființe productive. Nu vor mai trebui să facă chestiunea asta și sigur m-ai întrebat cum e folosită astăzi (n.r. – inteligența artificială)”, a declarat soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean.

Foto: Instagram/@lauracosoi

