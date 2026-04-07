Actorul Virgil Müller a murit la 75 de ani

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Actorul Virgil Müller s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani, lăsând în urmă o moștenire artistică impresionantă și un public care l-a admirat timp de generații. Vestea dispariției sale a fost anunțată cu profundă tristețe de Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca.

Considerat una dintre vocile emblematice ale scenei clujene timp de peste două decenii, actorul a lăsat în urmă o carieră de peste 50 de ani, marcată de roluri memorabile, carismă și o prezență scenică inconfundabilă.

O carieră începută la Arad și desăvârșită la Cluj

Născut la 14 februarie 1950, în Arad, Virgil Müller a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, unde s-a format sub îndrumarea unor mari profesori ai teatrului românesc, precum G. Dem. Loghin, Dem Rădulescu și Adriana Piteșteanu. După absolvire, în 1973, și-a început cariera la Teatrul de Nord din Satu Mare, iar trei ani mai târziu s-a alăturat Teatrului de Stat Arad.

Aici a interpretat roluri importante, printre care și cel al lui Ștefan Valeriu din „Jocul de-a vacanța” de Mihail Sebastian, rol care i-a consolidat reputația de actor versatil și profund.

Anii de consacrare pe scena clujeană

După 1990, Virgil Müller a devenit parte din istoria postdecembristă a Teatrului Național din Cluj-Napoca. A jucat în spectacole care au marcat repertoriul instituției, colaborând cu regizori de renume.

Printre producțiile în care a strălucit se numără „Tulburarea apelor” de Lucian Blaga și „Săptămâna luminată” de Mihail Săulescu, ambele în regia lui Mihai Măniuțiu. A urcat pe scenă și în „Scene dintr-o execuție” de Howard Barker, „Falstaff” după William Shakespeare, „Becket” de Jean Anouilh, „Povestiri din pădurea vieneză” de Ödön von Horváth, „Zbor deasupra unui cuib de cuci” și „Travestiuri” de Tom Stoppard.

Mesajul Teatrului Național: „Carisma lui era irepetabilă”

Reprezentanții Teatrului Național Cluj-Napoca au transmis un mesaj emoționant în memoria actorului, subliniind impactul pe care l-a avut asupra colegilor și publicului.

„Prin prezența sa cuceritoare și carisma irepetabilă, Virgil Müller va rămâne mereu în amintirea prietenilor, a colegilor, dar mai ales a publicului pe care l-a servit cu generozitate”, au transmis reprezentanții instituției.

Mesajul reflectă respectul profund pe care teatrul i l-a purtat actorului, considerat o prezență esențială în evoluția artistică a Naționalului clujean.

Un actor iubit, un om care a lăsat urme adânci

Virgil Müller a fost apreciat nu doar pentru talentul său, ci și pentru forța interpretativă și capacitatea de a crea personaje memorabile. Publicul l-a iubit pentru naturalețea cu care trecea de la comedie la dramă, iar colegii l-au respectat pentru profesionalismul și generozitatea sa.

Moartea sa lasă un gol imens în lumea teatrului românesc, iar amintirea lui va rămâne vie prin rolurile pe care le-a interpretat și prin emoția pe care a știut să o transmită de fiecare dată când a urcat pe scenă.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News