Actorul Matt Clark, o figură emblematică din epoca de aur a filmelor western, a murit la 89 de ani

Hollywoodul se desparte de una dintre figurile sale definitorii din epoca de aur a filmelor western. Matt Clark, actorul care a dat viață unor roluri memorabile alături de legende precum Clint Eastwood, John Wayne și Paul Newman, a murit la vârsta de 89 de ani, în Austin, Texas.

Cu o carieră ce a depășit șase decenii și peste 120 de producții, Clark rămâne în memoria publicului drept un artist autentic, capabil să transforme fiecare apariție într-un moment memorabil.

Un actor născut pentru westernuri

Matt Clark a devenit o prezență familiară în filmele western, genul în care s-a simțit cel mai acasă. A apărut în producții precum The Life and Times of Judge Roy Bean, The Cowboys și The Outlaw Josey Wales, unde a jucat alături de unii dintre cei mai mari actori ai vremii. „Pur și simplu le-am iubit!”, spunea el într-un interviu din 1991, amintindu-și cu entuziasm de perioada în care îmbrăca jambierele și pintenii de cowboy.

Colaborări cu giganții cinematografiei americane

Clark a lucrat cu nume uriașe ale industriei, printre care Paul Newman, John Wayne, Clint Eastwood și Robert Redford. A avut roluri importante în Jeremiah Johnson, Brubaker, The Beguiled, Honkytonk Man și multe alte producții care au devenit clasice. De asemenea, a colaborat constant cu regizori precum Sydney Pollack, Don Siegel și Stuart Rosenberg.

Pe lângă rolurile sale de pe ecran, Matt Clark a trecut și în spatele camerei. În 1988, a regizat filmul Da, cu Bernard Hughes și Martin Sheen, o poveste emoționantă despre un dramaturg din New York care se întoarce în Irlanda pentru a-și îngropa tatăl.

Debutul și ascensiunea în anii ’60

Născut la Washington și crescut în Arlington, Virginia, Clark a studiat inițial administrarea afacerilor, însă pasiunea pentru actorie l-a dus la New York, unde a urmat cursurile HB Studio. A debutat în filmul Black Like Me (1964), iar în 1967 a apărut în câștigătorul Oscarului In the Heat of the Night, interpretând un tânăr sudist.

De-a lungul carierei, Clark a jucat în producții precum The Bridge at Remagen, White Lightning, Emperor of the North, The Driver, Country, Return to Oz, Back to the Future Part III și 42. Regizorii și colegii săi l-au descris ca pe un profesionist impecabil, capabil să ridice nivelul oricărei scene.

Actorul a avut apariții notabile și în seriale TV, printre care The Jeff Foxworthy Show, Grace Under Fire, The Waltons, Magnum, P.I., The Practice, Chicago Hope, precum și în miniseriile The Winds of War și Barbarians at the Gate.

Regizorul Gary Rosen l-a descris drept „un actor de caracter unic, care făcea memorabilă fiecare scenă în care apărea”. Brian Helgeland, care a lucrat cu el la filmul 42, a spus: „Am avut un artist care înțelegea nu doar rolul său, ci și locul fiecărei scene în întregul film. Un actor autentic.”

O viață personală bogată și o familie numeroasă

Matt Clark lasă în urmă o familie extinsă: soția sa, Sharon, trei fii, o fiică, numeroși nepoți și un strănepot. Familia a transmis un mesaj emoționant: „A fost complex. A fost dur. Putea fi morocănos. Dar busola morală nu i-a deviat niciodată, iar dragostea nu a fost niciodată pusă la îndoială.”

Matt Clark rămâne în istoria cinematografiei ca unul dintre acei actori care, fără a căuta lumina reflectoarelor, au contribuit decisiv la farmecul și autenticitatea filmelor în care au jucat. Interpretările sale vor continua să trăiască prin personajele pe care le-a adus la viață cu o sinceritate rară.

