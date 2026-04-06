Mircea Lucescu se află în stare critică. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete: „În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție!”

Mircea Lucescu trece prin cele mai dificile momente ale vieții. În vârstă de 80 de ani, fostul selecționer a fost transferat de urgență în secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Universitar de Urgență București, după o deteriorare accelerată a stării sale de sănătate. Surse medicale confirmă că tehnicianul se află în prezent în comă indusă, iar prognosticul rămâne rezervat.

Agravare în ultimele 48 de ore

Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, situația s-a complicat rapid, în ciuda intervențiilor medicale continue. Oficialul a declarat public:

„Din păcate, este în stare critică. Informațiile pe care le am și pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical.”

Acesta a adăugat, potrivit Antena 3: „Este îngrijit la terapie intensivă. Mi-e greu să mă pronunț sau să speculez cu privire la prognosticul medical.”

Declarațiile ministrului confirmă că evoluția negativă a fost bruscă și neașteptată, în condițiile în care medicii sperau la o stabilizare după intervențiile din ultimele zile.

Aritmii severe și transfer de urgență la Terapie Intensivă

Spitalul Universitar a transmis duminică dimineață un comunicat în care explica agravarea stării lui Mircea Lucescu. În document se arată:

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie. Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.”

Reprezentanții spitalului au mai precizat:

„În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție! Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru. Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat în SUUB.”

Aceste informații confirmă că medicii au fost nevoiți să recurgă la măsuri extreme pentru a-i stabiliza funcțiile vitale.

Familia a dorit transferul în străinătate, dar medicii s-au opus

După primele intervenții reușite, familia lui Mircea Lucescu a încercat să obțină transferul acestuia la o clinică de specialitate din Viena. Medicii români au respins însă categoric această variantă, considerând că transportul ar reprezenta un risc major. Surse medicale au transmis apropiaților că, în starea actuală, „un transfer către o altă unitate medicală este imposibil de realizat în siguranță”.

De la externare programată la infarct și agravare fulgerătoare

Ironia crudă a sorții face ca Mircea Lucescu să fi fost programat pentru externare chiar vineri. În aceeași zi însă, tehnicianul a suferit un infarct miocardic acut, ceea ce a dus la anularea externării și la continuarea tratamentului în spital. Sâmbătă, medicii observaseră o ușoară stabilizare, însă în noaptea de duminică situația s-a schimbat dramatic, culminând cu transferul la ATI și inducerea comei.

Starea lui Mircea Lucescu rămâne extrem de fragilă, iar medicii evită orice estimare privind evoluția sa. Familia, apropiații și întreaga lume a fotbalului urmăresc cu emoție și îngrijorare fiecare actualizare venită din partea spitalului.

